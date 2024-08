На Марсе впервые нашли огромные запасы жидкой воды

Под поверхностью Марса находятся огромные объемы жидкой воды, теоретически способной поддерживать жизнь. К такому выводу пришли ученые НАСА, проанализировав данные, собранные американским зондом Mars Insight Lander. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Зонд Mars Insight Lander совершил посадку на поверхность Марса в 2018 году и работал до конца 2022 года. Все это время он находился на одном месте и собирал сейсмические данные, регистрируя сотрясения марсовой коры.

Аппарат измерял скорость движения сейсмических волн, а ученые на основании этих данных делали выводы о том, через какую среду они проходят. «Это на самом деле тот же способ, который применяется и на Земле для поиска подземных залежей воды, или же нефти, или газа», — объяснил Би-би-си участвовавший в проекте профессор Калифорнийского университета Майкл Манга. В результате ученые пришли к выводу, что на глубине от 10 до 20 километров под поверхностью Марса находятся большие объемы жидкой воды.

Профессор Манга напомнил, что воду в виде льда на полюсах и водяного пара в остатках атмосферы ученые находили на Марсе и раньше. Изучение поверхности красной планеты позволило обнаружить следы рек и озер, что говорит о том, что когда-то жидкая вода была и на поверхности Марса.

Однако последние три миллиарда лет поверхность четвертой планеты от Солнца представляет собой сплошную пустыню. Тем не менее теперь ученые убеждены, что вода осталась под поверхностью Марса.

Они говорят, что ее объемов достаточно, чтобы покрыть всю поверхность Марса слоем воды толщиной более полутора километров. Обнаружение жидкой воды также вновь делает актуальным вопрос о существовании на Марсе жизни. «Без жидкой воды нет жизни. Так что, если на Марсе и есть потенциально обитаемые места, то они могут быть глубоко под поверхностью», — отметил профессор Манга.

При этом он оговорился, что добраться до обнаруженных запасов воды будущим колонизаторам Марса будет очень непросто. «Она запрятана в коре на глубине 10-20 километров. Бурить скважину глубиной 10 километров на Марсе — это даже для [Илона] Маска будет сложновато», — сказал он, имея в виду основателя компании SpaceX и его амбициозные планы по колонизации красной планеты.

