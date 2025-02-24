Жерара Депардье обвинили в отмывании денег

Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование об отмывании денег и налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами в отношении актера Жерара Депардье, сообщило агентство «Франс Пресс». Актер, у которого, помимо французского, есть российский паспорт, в конце марта должен предстать перед судом по обвинению в сексуализированном насилии.

Депардье подозревают в том, что он избежал налоговых обязательств на родине, называя с 2013 года своим местом жительства Бельгию. Следствие считает, что на самом деле актер жил во Франции, рассказали источники AFP. Расследование было начато год назад, в феврале 2024-го, уточнило агентство.

Недавно, в феврале 2025-го, в Бельгии, Париже и французском департаменте Мэн-и-Луара прошли связанные с расследованием обыски, узнало издание Mediapart.

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Со слов неназванного адвоката Депардье Mediapart рассказало, что налоговые органы уже много лет пытались окончательно выяснить место жительства актера. «Безуспешно. Теперь они пытаются прибегнуть к помощи уголовного преследования. К сожалению для них и для вас, результат будет тот же. У кого-то может возникнуть соблазн назвать это жалким, но это законно», — сказал адвокат.

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Депардье в 2012 году купил дом в селе Нешен в Валлонии на юге Бельгии. Актер пытался избежать уплаты налога для сверхбогатых во Франции, который незадолго до этого вырос до 75%. В 2013 году Депардье получил гражданство России, а также квартиры в Саранске и Грозном. Через некоторое время Конституционный совет Франции признал размер налога на сверхбогатых дискриминационным.

76-летний Депардье снялся в более чем 200 фильмах. С 2019 года несколько женщин заявили о домогательствах и сексуализированном насилии со стороны актера. 24 и 25 марта должны состояться судебные слушания, актеру грозит 15 лет тюрьмы, обвинения он отрицает.