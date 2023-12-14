Во Франции расследуют самоубийство актрисы Эммануэль Дебевер, в 2019 году заявившей о домогательствах со стороны Жерара Депардье

Французские правоохранители начали расследование смерти актрисы Эммануэль Дебевер, ранее заявившей о домогательствах со стороны актера Жерара Депардье. Об этом сообщают Libération и BFM TV.

В прокуратуре уточнили, что тело сбросившейся с моста в Сену женщины обнаружили полицейские. До этого, 29 ноября, ее партнер сообщил, что актриса «ушла из дома, оставив тревожную записку». Исчезновение Дебевер квалифицировали как «вызывающее тревогу» и начали ее поиски.

Согласно источнику BFM TV, актрису из Сены достали спасатели, ее доставили в больницу. Большинство медиа утверждают, что Эммануэль Дебевер умерла 7 декабря, однако Libération со ссылкой на пост сестры актрисы в Instagram пишет, что это произошло 6 числа.

Дебевер в 2019 году рассказала в соцсетях, что во время съемок фильма «Датон» в 1982 году Депардье засунул руку ей под юбку. Это произошло, когда они ехали в карете на съемочной площадке.

На французском телевидении 7 декабря вышло расследование про домогательства и сексуальное насилии к актрисам со стороны Депардье. Одну из жалоб подала актриса Элен Даррас. Она заявила о насилии, совершенном Депардье в отношении нее во время съемок фильма «Дискотека» в 2007 году. Еще одна актриса Шарлотт Арно заявила о двух изнасилованиях в конце августа 2018 года в доме Депардье. После этого актера обвинили в изнасилованиях. В апреле этого года о домогательствах и насилии со стороны Депардье рассказали 13 женщин.

Сам актер обвинения отрицает. В письме, опубликованном Le Figaro, Депардье заявил, что он «не насильник и не хищник».

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