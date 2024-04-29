Из-за обвинений в домогательствах задержали Жерара Депардье

Французского актера Жерара Депардье задержали в Париже в связи с обвинениями в сексуализированном насилии. Об этом сообщает сообщает местный телеканал BFMTV.

По его данным, задержание связано с обвинениями, которые против Депардье выдвинули две женщины. Одна из них, 53-летняя Амели, заявила, что Депардье схватил ее и трогал за интимные места во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году, вышедшего на экраны годом позже. Вторая пострадавшая обвинила актера в домогательствах на съемочной площадке картины «Маг и сиамцы» в 2014 году.

Как сообщает BFMTV, после задержания Депардье отвезли на допрос. Его представители пока никак не комментируют задержание.

За последние несколько лет более десятка женщин обвинили Депардье в домогательствах и сексуализированном насилии. В большинстве случаев они рассказывали, что актер хватал их и трогал за интимные места во время съемок различных фильмов.

В декабре 2023 года одна из предполагаемых жертв Депардье актриса Эммануэль Дебевер покончила жизнь самоубийством, прыгнув с моста в Сену. В 2019 году она заявила, что в 1982 году во время съемок фильма «Датон» Депардье засунул руку ей под юбку.

Сам актер отрицает все обвинения в свой адрес. Тем не менее ранее он приносил извинения за неподобающее поведение некоторым из обвиняющих его в домогательствах женщин.

В 2023 году во французской газете Le Figaro было опубликовано письмо, подписанное десятками французских деятелей искусств. В нем они призвали «прекратить травлю» Депардье.

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