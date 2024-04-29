Жерару Депардье грозит до 15 лет тюрьмы

В Париже задержали и отправили под стражу актера Жерара Депардье: его обвиняют в сексуализированном насилии. Обвинений много — их выдвинули более 10 женщин. За легенду мирового кино (и гражданина России) вступился президент Франции Эммануэль Макрон и многие французские знаменитости — они требуют прекратить нападки на Депардье, которому грозит до 15 лет тюрьмы. Подробности дела — в материале «Холода».

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Жерара Депардье задержали утром 29 апреля, а уже вечером — отпустили после опроса. Против Депардье расследуется сразу два дела по обвинениям в сексуализированном насилии. Одна из потерпевших утверждает, что Депардье домогался до нее в 2014 году во время съемок фильма «Маг и сиамцы», где она работала ассистенткой. Еще одна вероятная жертва, 53-летняя художница-постановщица, обвиняет актера в том, что на съемках картины «Зеленые ставни» он трогал ее за талию, грудь и ягодицы и угрожал изнасиловать. По ее словам, Депардье заявил, что собирается «воткнуть ей свой большой зонтик», и прекратил домогательства только после вмешательства со стороны.

Актер пытается оспорить выдвинутые против него обвинения. Но эти показания — не единственные обвинения в сексуализированном насилии против Депардье. Похожие обвинения в адрес актера выдвинули как минимум 13 женщин.

Первой, кто обвинил Депардье в изнасиловании, в 2018 году стала 22-летняя французская актриса Шарлотт Арну. Изначально ее имя держали в секрете, но в 2021 году Арну назвала себя жертвой актера и возмутилась, что он остается безнаказанным, хотя за год до этого ему предъявили обвинение. Изнасилование Арно было первым делом, которое завели против Депардье.

В апреле 2023 года французское издание Mediapart опубликовало расследование со свидетельствами 13 предполагаемых жертв актера. По их словам, Депардье пытался совать руки в их нижнее белье и говорил им непристойности. Героини расследования рассказали, что все это происходило в течение последних 20 лет на съемочных площадках и в общественных местах: актер пытался трогать их грудь, талию и ягодицы и вел себя агрессивно, когда ему отказывали. Окружающие тем временем не осуждали такое поведение Депардье, смеялись, когда слышали жалобы, и говорили: «Да это же просто Жерар!»

«Взрослые позволили актеру схватить меня за грудь на виду у всех», — сказала актриса, которой на момент домогательств со стороны Депардье было 17 лет.

В ноябре 2023 года на французском телеканале France 2 вышел документальный фильм о Депардье. Его авторы поговорили с четырьмя женщинами, обвинившими актера в домогательствах и сексуализированном насилии: среди них были актрисы Шарлотт Арну и Сара Брукс. А помощник режиссера Мэрилен Андрен и актриса Элен Даррас заявили, что Депардье погладил их по ягодицам.

За неделю до выхода этого документального фильма покончила с собой 60-летняя французская актриса Эммануэль Дебевер. В 2019 году она рассказала, что в начале 1980-х Депардье домогался до нее на съемках фильма «Дантон». Дебевер в бессознательном состоянии достали из Сены, куда актриса прыгнула с моста. Ее госпитализировали, но 6 декабря она скончалась.

В декабре 2023 года Депардье обвинила в изнасиловании испанская журналистка Рут Баса. По ее словам, это случилось в 1995 году, когда ей было 23 года и она брала у актера интервью. Баса сказала, что Депардье целовал ее в лицо и шею и трогал ее под одеждой, а затем изнасиловал ее. По ее словам, из происходящего она запомнила только запах алкоголя и никотина изо рта актера.

«Почетный удмурт» и духовник Путина

Жерар Депардье — один из самых известных актеров Франции. В его фильмографии более 180 картин. Мировую известность он получил благодаря главным ролям в фильмах «Вальсирующие», «Невезучие», «Папаши», «Беглецы», «Астерикс и Обеликс против Цезаря». За свою карьеру Депардье получил две национальных французских кинопремий «Сезар» и «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Сирано де Бержерак».

В конце 2012 года актер заявил, что хочет отказаться от французского гражданства из-за слишком высоких налогов для богатых людей. Его слова вызвали неоднозначную реакцию в стране и критику со стороны французских властей. В январе 2013 года Владимир Путин дал Депардье российское гражданство. Он получил паспорт с пропиской в Саранске, а власти Мордовии присвоили ему звание «Почетный удмурт». В феврале того же года глава Чечни Рамзан Кадыров выдал актеру ключи от пятикомнатной квартиры в центре Грозного и присвоил ему звание почетного гражданина республики. Сам Депардье заявил, что любит Россию, но жить собирается в Бельгии, при этом от французского паспорта отказываться не стал.

В 2015 году Служба безопасности Украины запретила Депардье въезд в страну. Актер не высказывался открыто в поддержку аннексии Крыма Россией, но говорил, что уважает Владимира Путина. С момента получения российского паспорта Депардье продолжал жить в Бельгии и Франции. В 2020 году он принял православие в соборе Александра Невского в Париже. Он говорил, что выбрал своим духовным наставником митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), которого называют духовником Путина.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Депардье осудил действия российских властей. В феврале 2023 года он сказал, что все еще считает себя русским и продолжает любить русскую культуру. Российские пропагандистские СМИ пишут, что отношение Депардье к России не изменилось, и цитируют пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который говорит, что актер «не полностью понимает, что происходит». Сейчас Депардье не комментирует войну России против Украины.

Патронаж Макрона

Французская полиция взяла актера под стражу для допроса по двум делам об изнасиловании. Еще одно дело — о домогательствах по заявлению актрисы Элен Даррас — прокуратура закрыла из-за истечения срока давности. Даррас утверждала, что на съемках фильма «Диско» в 2007 году Депардье трогал ее и настойчиво предлагал пойти к нему в гримерку.

После выхода документального фильма со свидетельствами предполагаемых жертв актер отказался от ордена Почетного легиона, который получил в 1996 году. Государственная телекомпания France Télévisions прекратила показ фильмов с его участием. При этом в поддержку Депардье выступили более 50 известных артистов: письмо в его защиту подписали актер Пьер Ришар, бывшая первая леди Франции Карла Бруни, актрисы Шарлотта Рэмплинг, Эммануэль Сенье и другие. Они потребовали позволить ему и дальше сниматься в фильмах и прекратить «линчевание» актера, назвав его «гигантом кино». В конце 2023 года за Депардье вступился и президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что на актера ведется охота.

«Вы никогда не дождетесь моего участия в подобном преследовании. Он прославил Францию, наших великих авторов и их персонажи. Франция гордится им», — сказал он в интервью.

Сам Депардье отрицает обвинения. В открытом письме он заявил, что «никогда, никогда» не насиловал женщин и что насилие по отношению к женщине для него — «все равно что ударить собственную мать ногой в живот». Также он заявил, что Шарлотт Арну сама пришла к нему в дом и что он не принуждал ее к сексу и не применял к ней насилие.

«Между нами никогда не было никакого принуждения. Она хотела петь со мной песни Барбары. Я отказал ей, поэтому она подала жалобу», — писал Депардье.

Если актера признают виновным по обвинениям в изнасиловании, по французскому законодательству ему грозит до 15 лет тюрьмы. Представители Депардье пока не комментируют задержание, по какой именно статье полиция вызвала актера в суд — также неизвестно.