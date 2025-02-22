Ученые нашли новую причину глобального потепления

На Земле второй год подряд — рекордная жара. Главные причины глобального потепления — выбросы парниковых газов и природное явление Эль-Ниньо — давно известны. Однако недавно ученые обнаружили еще один фактор, который может ускорить климатический кризис: облаков на планете становится меньше. Почему это изменение может оказаться губительным для экологии — в материале «Холода».

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Последние два года ученые фиксируют рекордное повышение температур. Январь 2025 года продолжил эту тенденцию, став самым жарким в истории наблюдений — среднемесячная температура на 1,75°C превысила показатели доиндустриального периода. Европейская Служба изменения климата Copernicus (C3S) заявила, что сейчас, вероятно, самое теплое время на планете за последние 125 тысяч лет.

Почему 1,5°C — важный порог? В 2024 среднегодовая температура, вероятно, превысила среднее значение за 1950–1900-е годы на 1,5°C — именно этого стремились избежать более 190 стран, подписавших Парижское соглашение. Парижское соглашение — международный договор, принятый ООН в 2015 году для борьбы с изменением климата. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 2°C относительно доиндустриального уровня. К соглашению присоединились 194 страны, включая те, которые выбрасывают в атмосферу больше всего парниковых газов, такие как Китай и страны ЕС. К началу 2026 года США выйдут из Соглашения по климату. Это не первая их попытка: Штаты уже выходили из климатического соглашения на исходе первого срока Трампа, однако при администрации Байдена они вновь к нему присоединились.

Ученые ожидали резкого потепления, поскольку с 2023 года на глобальную температуру влияет природное явление Эль-Ниньо. Оно приводит к нагреванию вод Тихого океана и скачку температур по всему миру. До этого Эль-Ниньо наблюдался в 2016 году — тогда глобальная температура тоже значительно повысилась.

Однако сейчас специалисты нашли еще одну причину аномальной жары. По одной из их версий, перегревание океанических вод повлияло на формирование низких облаков, которые «охлаждают» землю. Однако механизм данного явления пока не до конца ясен.

Замкнутый круг

У белых поверхностей самая высокая отражательная способность, или уровень альбедо. Облака нижнего яруса играют ключевую роль в регулировании климата, поскольку они эффективно отражают солнечное излучение, способствуя охлаждению Земли. Снижение их количества уменьшает планетарное альбедо, увеличивает поглощение солнечного тепла и приводит к росту глобальных температур. Чем меньше таких облаков, тем больше солнечного тепла попадает на поверхность Земли.

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Облака над океаном формируются, когда солнечное тепло испаряет воду. Теплый влажный воздух поднимается вверх, охлаждается и достигает точки насыщения, после чего конденсируется, образуя капли воды или кристаллы льда в зависимости от температуры. Эти скопления микроскопических капель и составляют облака.

По одной из гипотез, глобальное потепление может нарушить этот процесс. Слоисто-кучевые облака обычно формируются в нижних слоях атмосферы под сухим слоем воздуха, который служит естественным барьером и помогает удерживать влагу. Однако при повышении температуры теплый воздух поднимается выше обычного, разрушая этот барьер. Влага рассеивается в сухом слое, что затрудняет образование облаков.

Фото: Unsplash

Когда облаков становится меньше, солнечный свет беспрепятственно нагревает океан. Это создает замкнутый цикл: потепление океанов приводит к уменьшению количества облаков, но чем меньше остается облаков, тем больше нагревается поверхность воды. Такой процесс называется положительной обратной связью.

Страшнее Эль-Ниньо

Немецкие ученые проанализировали данные спутникового наблюдения и выяснили, что за последние 10 лет количество низких облаков значительно сократилось. По их расчетам, в 2023 году отражательная способность Земли была самой низкой как минимум с 1940-х годов.

Исследователи смоделировали сценарий, при котором отражательная способность планеты оставалась бы неизменной с 2020 года. Оказалось, что в 2023 году средняя мировая температура могла бы быть ниже на 0,16 или 0,25°C (в зависимости от метода расчета). Это существенное изменение, учитывая, что с конца XIX века средняя глобальная температура на Земле выросла на 1,1°C.

За последние 23 года уменьшились некогда самые облачные зоны планеты

В то же время Эль-Ниньо добавило к средней мировой температуре около 0,07°C. Таким образом, исчезновение облаков сильнее повлияло на глобальное потепление.

Группа ученых из NASA также зафиксировала сокращение облачного покрова над Землей. По их данным, за последние 23 года уменьшились некогда самые облачные зоны планеты: области вокруг Экватора и две штормовые зоны в Северном и Южном полушариях.

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Климатолог из NASA Джордж Целиудис объясняет, что это стало одной из причин роста энергетического дисбаланса Земли в последние 20 лет. Энергетический дисбаланс — это ситуация, при которой планета поглощает больше тепла, чем способна отразить. По его словам, в некоторых регионах облаков становится меньше примерно на 1,5% каждое десятилетие.

Если повышение температуры океана или другие факторы продолжат уменьшать количество облаков, изменение климата ускорится. Ученые предупреждают, что это приведет к экстремальной жаре, которая затронет миллиарды людей. Первые последствия уже заметны: в прошлом году страны юга Африки — Малави, Намибия, Замбия и Зимбабве — пережили самую сильную засуху за 100 лет, оставившую без продовольствия около 27 миллионов человек.

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