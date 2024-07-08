2024 год может стать самым жарким в истории 

Некоторые ученые полагают, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Прошедший июнь уже получил такой статус, пишет Reuters, ссылаясь на мониторинговый сервис Евросоюза по изменению климата.

Так, каждый месяц начиная с июня 2023 года был признан самым жарким на планете с момента начала наблюдений по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы. Об этом говорится в ежемесячном бюллетене службы Европейского союза по наблюдению за изменением климата «Коперник».

«Вероятность того, что 2024 год превзойдет 2023 год и станет самым жарким годом с начала ведения глобальных температурных записей в середине 1800-х годов, я оцениваю примерно в 95%», — также заявил научный сотрудник американской некоммерческой организации Berkeley Earth Зик Хаусфазер.

Как отмечают ученые, на температуру влияют деятельность человека и природное явление Эль-Ниньо — так называют колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

«Эль-Ниньо — это естественное явление, которое всегда будет приходить и уходить. Мы не можем остановить Эль-Ниньо, но мы можем прекратить сжигание нефти, газа и угля», — сказала климатолог исследовательского института Грэнтэма Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто. Она также считает, что 2024 год с «высокой долей вероятности» станет самым жарким годом за всю историю наблюдений.

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Естественное явление Эль-Ниньо, которое нагревает поверхностные воды на востоке экваториальной части Тихого океана, обычно повышает средние глобальные температуры. Однако в последние месяцы этот эффект ослабел. Сейчас мир находится в нейтральных условиях, а позже, как ожидает, сформируется более прохладное явление под названием Ла-Нинья.

Служба «Коперник» располагает метеорологическими данными начиная с 1940 года. В ходе анализа ученые соотнесли их с данными из других источников, чтобы подтвердить, что прошлый месяц стал самым жарким июнем с доиндустриальных времен второй половины ХIХ века.

В результате они пришли к выводу, что средняя температура в мире в период с июня 2023 по июнь 2024 годов оказалась самой высокой за всю историю наблюдений и была выше на 1,64 градуса по Цельсию, чем средняя годовая температура в доиндустриальный период. Это позволило утверждать, что выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива являются основной причиной изменения климата, пишет Reuters.

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