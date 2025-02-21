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Мир

СМИ: иностранные компании заинтересовались возвращением в Россию

21:46 21.02.2025

Несколько иностранных компаний выразили свою заинтересованность в возвращении на российский рынок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные источники. При этом издание подчеркивает, что ни одна из компаний пока не предприняла конкретных шагов для возвращения.

Financial Times также не упоминает названий этих компаний и не приводит других деталей их возможного возвращения.

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По данным издания, Владимир Путин поручил своему кабинету министров подготовиться к возвращению зарубежных компаний. Это, как утверждает Financial Times, может произойти в результате налаживания отношений между США и Россией. Так, во время переговоров в Саудовской Аравии обе стороны выразили заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества.

При этом Путин заявил, что российские компании должны иметь «некоторые преимущества» перед иностранными конкурентами. Это, по его мнению, должно стать ответной мерой на западные санкции.

Financial Times ссылается на данные Института Киевской школы экономики и утверждает, что с начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году из России ушли 472 компании, а еще 1360 сократили свое присутствие в стране.

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия должна пускать западные компании только в те отрасли, «где не будет рисков для экономики», на случай, если «кто-то снова встанет не с той ноги».

Ранее стало известно, что гендиректор французского автогиганта Renault Лука де Мео не исключает возможность возвращения компании в Россию. В то же время он отметил, что у компании есть и другие приоритеты, в частности запуск электромобилей и гибридных автомобилей. Также РБК сообщал о том, что некоторые российские онлайн-кинотеатры начали вести переговоры о возвращении на платформы голливудских фильмов.

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