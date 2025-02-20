Европейский автогигант допустил возвращение на российский рынок

Генеральный директор французской автомобильной корпорации Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем заключении мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает Financial Times.

«Я бы предпочел сосредоточиться на построении будущего, чем на том, чтобы наверстывать упущенное… но мы деловые люди. Когда мы видим бизнес-возможность, мы стараемся ею воспользоваться», — заявил глава Renault в ответ на вопрос о возможном возвращении в Россию.

Американская пара хочет спасти мир от апокалипсиса Они пытаются убедить всех рожать больше детей и донести это до Белого дома. Им помогает эстонский миллиардер Мир 19 минут чтения

При этом, по его словам, возвращение в Россию не является для компании таким же приоритетом, как, например, запуск электромобилей и гибридных автомобилей для выполнения целевых показателей Евросоюза по выбросам.

Renault был одним из международных автопроизводителей, имевших тесные связи с Россией до начала войны. В мае 2022 года компания продала свой российский бизнес и долю в почти 68% в «АвтоВАЗе» за два рубля, в результате чего автопроизводитель потерял 2,2 миллиарда евро. При этом Renault сохранил право выкупа своей доли в течение последующих шести лет.

Лидерам оппозиции пора заканчивать с митингами Бывший дипломат Бондарев критикует Кара-Мурзу, Навальную и Яшина и призывает создать политическую партию Политика 5 минут чтения

Financial Times отмечает, что до начала войны компания получала десятую часть своих доходов в России и обеспечивала работой 45 тысяч человек — намного больше, чем многие другие транснациональные корпорации, покинувшие страну в 2022 году.

Помимо Renault после начала войны из России ушли и другие автопроизводители: например, Volkswagen, Toyota и Hyundai. Mercedes-Benz продал свои российские активы местной дилерской группе «Автодом», но сохранил за собой право обратного выкупа акций, аналогичное соглашению Renault.