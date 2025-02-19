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Общество

Российские онлайн-кинотеатры захотели вернуть голливудские фильмы

00:48 19.02.2025

Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями, которые ушли с российского рынка после начала войны в Украине, о возвращении их библиотек и предоставлении доступа к премьерам. Об этом сообщает РБК.

«У нас возобновилось общение с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт, что свидетельствует об изменении их категоричной позиции», — рассказал PR-директор Okko Артем Саргсян. Однако он отметил, что сейчас говорить о возвращении голливудских фильмов в Россию пока рано, поскольку «все зависит от политической ситуации».

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В свою очередь, директор по контенту «Кинопоиска» Николай Буц сообщил изданию, что онлайн-кинотеатр «ведет переговоры вокруг большого пакета новинок Lionsgate» — американской медиакорпорации. В частности речь идет о боевика «Балерина» с Аной де Армас и Киану Ривзом в главных ролях, премьера которого должна состояться летом этого года.

В то же время, близкий к одному из онлайн-кинотеатров источник рассказал РБК, что главной проблемой при возвращении голливудских фильмов на российские платформы будет проведение платежей. Еще один источник добавил, что это станет возможным после устранения «чисто экономических препятствий», а также «с учетом нового российского законодательства». РБК отмечает, что в данном случае имеется в виду, например, запрет на «пропаганду ЛГБТ».

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После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году пять крупнейших киностудий Голливуда, Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal, ушли с российского рынка. После этого из онлайн-кинотеатров пропали многие фильмы и сериалы, например, «Друзья», «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска».

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