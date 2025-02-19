Российские онлайн-кинотеатры захотели вернуть голливудские фильмы

Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями, которые ушли с российского рынка после начала войны в Украине, о возвращении их библиотек и предоставлении доступа к премьерам. Об этом сообщает РБК.

«У нас возобновилось общение с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт, что свидетельствует об изменении их категоричной позиции», — рассказал PR-директор Okko Артем Саргсян. Однако он отметил, что сейчас говорить о возвращении голливудских фильмов в Россию пока рано, поскольку «все зависит от политической ситуации».

НКВД «высосал из пальца» дело о свержении советского строя Они расстреляли десятки человек, а через несколько лет признали, что это выдумка. Но один народ России почти исчез Политика 9 минут чтения

В свою очередь, директор по контенту «Кинопоиска» Николай Буц сообщил изданию, что онлайн-кинотеатр «ведет переговоры вокруг большого пакета новинок Lionsgate» — американской медиакорпорации. В частности речь идет о боевика «Балерина» с Аной де Армас и Киану Ривзом в главных ролях, премьера которого должна состояться летом этого года.

В то же время, близкий к одному из онлайн-кинотеатров источник рассказал РБК, что главной проблемой при возвращении голливудских фильмов на российские платформы будет проведение платежей. Еще один источник добавил, что это станет возможным после устранения «чисто экономических препятствий», а также «с учетом нового российского законодательства». РБК отмечает, что в данном случае имеется в виду, например, запрет на «пропаганду ЛГБТ».

Россиянин похвастался избиением своих детей на весь твиттер Он утверждал, что все было «по-настоящему, кулаками и ногами». А теперь говорит, что его слова вырвали из контекста Общество 7 минут чтения

После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году пять крупнейших киностудий Голливуда, Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal, ушли с российского рынка. После этого из онлайн-кинотеатров пропали многие фильмы и сериалы, например, «Друзья», «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска».