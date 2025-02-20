Беларусь заявила о растущей на границе страны группировке НАТО

Власти Беларуси рассказали об увеличивающейся численности войск стран НАТО у своих границ. Александр Лукашенко заявил, что к границе стягиваются подразделения армий Литвы и Польши. В Министерстве обороны Беларуси ТАСС сообщили, что в регионе «происходит милитаризация», причиной которой может быть «подготовка к нападению на Союзное государство».
По словам Лукашенко, угроза в виде сил НАТО на границе с Беларусью «больше, чем на границе с Украиной».
Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко заявил, что его страна рассматривает войска увеличивающуюся группировку войск соседних стран как «желание реализовать реваншистские настроения в отношении Беларуси и России».
Он назвал «масштабные процессы по милитаризации региона» потенциальной внешней военной опасностью, способной «при определенных условиях» привести к «военному конфликту, — отметил Ревенко».
Начальник департамента Минобороны рассказал ТАСС, что у Беларуси действуют соглашения с Польшей и странами Балтии, которые предусматривают проведение встреч по вопросам региональной безопасности, обмен военной информацией и взаимную инспекционную деятельность.
Представитель военного ведомства рассказал, что республика обменивается с некоторыми государствами НАТО информацией о проводимых в Беларуси в Европе мероприятиях «оперативной и боевой подготовки», уточняя «взгляды сторон на происходящие военно-политические события». Ревенко добавил, что при этом Беларусь поддерживает «стратегические отношения» с российскими военными и «укрепляет всепогодное сотрудничество» с Китаем.
Около недели назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится отправить в Беларусь около сотни тысяч солдат ради подготовки плацдарма для наступления на одну из стран Евросоюза. По его мнению, целями могли бы стать Литва и Польша.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский предложил создать общие с Украиной «вооруженные силы Европы».