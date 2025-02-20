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Мир

Беларусь заявила о растущей на границе страны группировке НАТО

17:37 20.02.2025

Власти Беларуси рассказали об увеличивающейся численности войск стран НАТО у своих границ. Александр Лукашенко заявил, что к границе стягиваются подразделения армий Литвы и Польши. В Министерстве обороны Беларуси ТАСС сообщили, что в регионе «происходит милитаризация», причиной которой может быть «подготовка к нападению на Союзное государство».

По словам Лукашенко, угроза в виде сил НАТО на границе с Беларусью «больше, чем на границе с Украиной».

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко заявил, что его страна рассматривает войска увеличивающуюся группировку войск соседних стран как «желание реализовать реваншистские настроения в отношении Беларуси и России».

Он назвал «масштабные процессы по милитаризации региона» потенциальной внешней военной опасностью, способной «при определенных условиях» привести к «военному конфликту, — отметил Ревенко».

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Начальник департамента Минобороны рассказал ТАСС, что у Беларуси действуют соглашения с Польшей и странами Балтии, которые предусматривают проведение встреч по вопросам региональной безопасности, обмен военной информацией и взаимную инспекционную деятельность.

Представитель военного ведомства рассказал, что республика обменивается с некоторыми государствами НАТО информацией о проводимых в Беларуси в Европе мероприятиях «оперативной и боевой подготовки», уточняя «взгляды сторон на происходящие военно-политические события». Ревенко добавил, что при этом Беларусь поддерживает «стратегические отношения» с российскими военными и «укрепляет всепогодное сотрудничество» с Китаем.

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Около недели назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится отправить в Беларусь около сотни тысяч солдат ради подготовки плацдарма для наступления на одну из стран Евросоюза. По его мнению, целями могли бы стать Литва и Польша.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский предложил создать общие с Украиной «вооруженные силы Европы».

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