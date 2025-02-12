Зеленский заявил об отправке Россией 100 тысяч солдат в Беларусь

Руководство России готовится отправить в Беларусь около сотни тысяч солдат ради подготовки плацдарма для наступления на одну из стран Евросоюза, заявил в интервью журналу The Economist президент Украины Владимир Зеленский. Официальной причиной отправки войск в Беларусь будут учения, добавил он.

Подготовка 10-15 дивизий к вторжению в Европу будет напоминать подготовку к полномасштабному вторжению в Украину, рассказал Зеленский, сославшись на собственные спецслужбы.

«Никто не поймет, что такое война, пока она не придет в твой дом. Я не хочу никого пугать. Она придет. Я просто говорю вам о фактах», — сказал украинский президент. По его мнению, сейчас мир «слишком медленно останавливает Путина», и это значит, что война «медленно, но придет».

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Российские власти будут рассказывать, что войска проводят в Беларуси учения у границ Украины, как это было в 2021 году, напомнил Зеленский. «Но поверьте, это подготовка плацдарма для наступательных действий… Кто вам сказал, что он пойдет в Украину? Кто вам сказал, что он не пойдет в Литву? В Польшу?» — сказал президент.

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Владимир Путин прямо сейчас может готовиться к войне с европейскими странами, предположил Зеленский. Однако, по его мнению, пока «никто не думает», что Путин может «пойти в Польшу, пойти в Литву и оккупировать их».

Накануне генсек НАТО Марк Рютте пригрозил Путину «сокрушительной реакцией» в случае нападения на страны альянса. На заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе Рютте сказал, что участники НАТО будут способны защитить «каждый дюйм своей территории», но назвал необходимое для этого условие: увеличение военных расходов на 20% за пять лет.