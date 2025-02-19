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Мир

Названы лучшие в мире пляжи

20:03 19.02.2025

Американский сайт для путешественников Tripadvisor опубликовал несколько рейтингов лучших пляжей. В одном из них собраны лучшие пляжи по всему миру. Об этом сообщает CNN.

«Премия Travelers’ Choice Awards Best of the Best отмечает высочайший уровень качества в сфере путешествий. Она присуждается тем, кто получил большое количество отличных отзывов и рецензий от сообщества Tripadvisor за 12-месячный период. Из восьми миллионов наших объектов менее 1% достигают этой отметки», — говорится в предисловии к рейтингу. 

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Первое место в нем занял пляж Элафониси на греческом острове Крит. CNN отмечает, что он известен розовым песком и теплой чистой водой. Эксперты советуют посещать этот пляж в мае и сентябре, до или после летнего наплыва туристов.

На втором месте оказался пляж Банана в Таиланде с белым песком. Отмечается, что он отлично подходит для катания на лодках и парасейлинга, а также там можно заниматься дайвингом и снорклингом. 

Далее в списке идут Игл Бич на нидерландском острове Аруба, расположенном в Карибском море недалеко от Венесуэлы, Сиеста Бич во Флориде, Прайя да Фалезия в Португалии, кубинский Плайя Варадеро, пляж Баваро в Доминиканской республике, Плайя де Муро на испанской Майорке, Келингкинг Бич в Индонезии и пляж Миртос в Греции.

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«В этом году списки охватывают шесть континентов и 50 стран, в них вошли более ста лучших пляжей, демонстрирующих разнообразие прибрежных мест по всему миру», — отметила президент Tripadvisor Кристен Далтон.

Ранее в сети появился рейтинг лучших актеров и актрис, которые снялись в сериалах начиная с 2000 года и до наших дней. Первые места в нем принадлежат Джулии Луис-Дрейфус, сыгравшей в комедийном шоу «Вице-президент», Джереми Стронгу за роль в драме «Наследники» и Элизабет Мосс из «Безумцев». Замыкает список Джереми Аллен Уайт, сыгравший роль Кармена Берзатто в «Медведе».

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