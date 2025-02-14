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Мир

Названы лучшие актеры и актрисы сериалов XXI века

23:51 14.02.2025

Американский еженедельник Variety опубликовал топ-100 лучших актеров и актрис, которые сыграли в сериалах в XXI столетии. В него вошли исполнители, появившиеся в сериалах, первый сезон которых вышел 1 января 2000 года и позже. Так, в рейтинг не вошла, например, Сара Джессика Паркер, поскольку сериал «Секс в большом городе» появился на экранах в 1998 году и продолжил выходить в XXI веке.

Кроме того, авторы рейтинга отметили, что каждый сериал вошел в список только один раз, несмотря на то, что во многих из них актерские ансамбли могли превзойти отдельных исполнителей из топ-10 составленного списка. Это было сделано, чтобы повысить узнаваемость большего количества сериалов, отмечается в статье.

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«Считайте, что это не столько рейтинг, сколько чествование великого телевидения, которым мы наслаждались, начиная с “Золотого века”, пика телевидения, и заканчивая тем, что происходит сейчас, — и выражение надежды, что впереди будет еще больше хорошего», — говорится в предисловии к рейтингу.

На последних строчках списка оказались Джереми Аллен Уайт, сыгравший роль Кармена Берзатто в «Медведе», Келли Райлли в роли Бет Даттон в «Йеллоустоуне», Бретт Голдстин в роли Роя Кента в сериале «Тед Лассо», Джастин Кирк в роли Энди Ботвина в «Дурмане» и Катя Херберс в роли доктора Кристен Бушар в сериале «Зло».

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В свою очередь, первое место в рейтинге заняла Джулия Луиc-Дрейфус, сыгравшая в комедийном шоу «Вице-президент». Далее в списке идут Джереми Стронг за роль в драме «Наследники», Элизабет Мосс из «Безумцев», Лиза Кудроу из «Возвращения», Брайан Крэнстон из «Во все тяжкие», Майкл К.Уильямс из «Прослушки» и Кэрри Кун из «Оставленных».

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