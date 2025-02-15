В соцсетях Белого дома появилась валентинка с обещанием депортировать нелегальных мигрантов

В инстаграме и на странице в соцсети Х Администрации президента США появилось поздравление ко Дню Святого Валентина, который отмечается 14 февраля. В нем Белый дом пообещал депортировать тех, кто оказался в стране нелегально.

Пост сопровождается изображением, на котором на розовом фоне видны лица президента США Дональда Трампа и ответственного за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов Тома Хомана. Также на картинке есть четверостишие: «Розы красные, фиалки синие, приезжай нелегально, и мы тебя депортируем».

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Некоторые пользователи сочли такое «поздравление» унижением. «Представьте, что вы говорите миру, что вместо того, чтобы быть нацией силы, справедливости и сострадания, мы теперь торгуемся мелочными, подлыми рифмами, чтобы высмеивать уязвимых. Это лучшее, что мы можем сделать? Это то, что сейчас означает Америка?» — сказано в одном из комментариев.

Другие пользователи написали, что аккаунт Белого дома будет аккаунтом пародий в ближайшие четыре года, имея в виду срок президентских полномочий Дональда Трампа. Также в комментариях появились пародии на четверостишие из поста: «Розы красные, фиалки голубые, твоя жена и бойфренд Илон тоже иммигранты», — сказано в одной из них.

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Ранее сообщалось, что Трамп считает нелегально находящихся в США людей наносящими вред американцам. Он пообещал депортировать десятки тысяч мигрантов, в частности отправить 30 тысяч человек на военную базу в кубинском заливе Гуантанамо. Еще до инаугурации Трамп заявил, что хочет прекратить выдачу гражданства детям иностранцев, которые родились в США.