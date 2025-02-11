Массовые депортации оставят американских фермеров без рабочей силы

Американские фермеры опасаются разорения в случае продолжения депортаций нелегальных мигрантов и ужесточения иммиграционных законов, сообщает Financial Times. Если власти США продолжат эту политику, некоторые отрасли, возможно, быстро «умрут ужасной смертью».

Позиция президента США Дональда Трампа, считающего нелегальную иммиграцию вредной для всех американцев, не учитывает мнение американцев, которые занимаются сельским хозяйством. В некоторых штатах, например в Висконсине, не хватит рабочих рук, чтобы поддержать производство на том же уровне. При этом незарегистрированные рабочие, как отмечают опрошенные Financial Times фермеры, «работали на одной и той же ферме в течение многих лет» и интегрировались в жизнь штата.

Европа расширила использование насекомых в еде Облученные личинки жуков появятся в печенье, соусах, хлебе и даже пасте Мир 9 минут чтения

Особенно чувствительным сокращение рабочей силы будет в молочной промышленности — сотрудники в ней нужны круглый год, привлечение сезонных рабочих по специальным визовым программам не решит проблему необходимости постоянного ухода за коровами. «Люди в Вашингтоне могут заставить всех этих людей исчезнуть — у вас будут мертвые коровы, скапливающиеся возле молочных ферм. Отрасль умрет ужасной смертью в течение 48 часов».

Трамп обвалил мировые рынки Он угрожает «торговой войной» всем подряд. Досталось противникам и союзникам, а пострадают от этого простые американцы Мир 9 минут чтения

Еще один фермер из молочной промышленности заявил, что без нелегальных иммигрантов «нет молока, нет сыра, нет масла, нет мороженого. Нам всем придется стать веганами». Владельцы ферм сомневаются и в том, что смогут найти работников-американцев.

Некоторые опрошенные фермеры заявили, что поддерживают усиление охраны границ, но не понимают риторику властей об опасности всех нелегальных мигрантов: «Эти люди появляются каждый день, ответственно и надежно выполняют тяжелую работу, которую другие не хотят делать, и все же их постоянно обвиняют в том, что они насильники, убийцы и наркоторговцы».

Эксперт по пищевым продуктам Даниэль Ортега, опрошенный Financial Times, отмечает, что почти 40% работников из сельскохозяйственной сферы не имеют разрешения на работу. В таких условиях любой шаг по массовой депортации приведет к «значительному влиянию на продовольственную систему США». Он ожидает, что цены на продукты будут расти вопреки обещаниям Трампа.