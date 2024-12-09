Трамп пообещал прекратить выдачу гражданства родившимся в США детям иностранцев

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сразу после вступления в должность в январе 2025 года выпустит указ, которым прекратит выдачу гражданства родившимся на территории США детям иностранцев. Об этом пишет Би-би-си.

При этом Трамп пообещал продолжить работу с представителями Демократической партии, чтобы помочь нелегальным мигрантам, которых привезли в США детьми.

В то же время избранный президент США еще раз подтвердил свое намерение провести массовую депортацию нелегальных мигрантов, в том числе тех, чьи родственники являются гражданами США.

«Я не хочу разлучать семьи, но единственный способ сохранить их, это отправить их всех вместе назад», — заявил Трамп.

Положение, согласно которому «все, родившиеся на территории Соединенных Штатов», «являются гражданами Соединенных Штатов», закреплено в 14-й поправке к Конституции США. «Мы это изменим. Мы должны это прекратить», — сказал по этому поводу Трамп.

Кроме того, он пообещал рассмотреть вопрос о помиловании участников штурма Капитолия в январе 2021 года, которые были осуждены за попытку мятежа. «Мы рассмотрим конкретные дела», — заверил Трамп, добавив, что намерен действовать «очень быстро».

Он также заявил, что не намерен инициировать новые расследования в отношении действующего президента США Джо Байдена и членов его семьи. «Я не намерен ворошить прошлое», — сказал Трамп. «Я собираюсь сделать нашу страну успешной и осуществить возмездие через успех», — добавил он.

В то же время Трамп еще раз заявил, что члены комитета Конгресса, занимавшиеся расследованиями в отношении его самого, «должны быть посажены в тюрьму».