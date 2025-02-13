Путин «будет рад» принять Трампа в Москве на 9 мая

Владимир Путин будет рад встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Москве 9 мая и пригласить участвовать в праздновании Дня Победы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. Для Путина «это важный день», привело слова Пескова агентство «Интерфакс».

Путин «сказал во всеуслышание», что 9 мая особо важен для него в условиях «конфликтного потенциала» и «вызовов, которые сейчас переживает весь мир», объяснил пресс-секретарь. «Поэтому, если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой победы и значение этого дня, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будет рад приветствовать их в Москве», — сказал официальный представитель Кремля.

Корреспондент переспросил, будут ли рады видеть в Москве 9 мая Трампа, и Песков ответил: «Ну, разумеется».

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Интервью было посвящено телефонному разговору Трампа и Путина, который состоялся 12 февраля. Вскоре после этого разговора Песков заявил, что Путин пригласил американского президента в Москву. Трамп уточнил, что собеседники договорились посетить «страны друг друга».

Позже президент США заявил американским журналистам, что встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии и не назвал возможную дату.

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В интервью Первому каналу Песков сказал, что первая встреча Путина с Трампом пройдет раньше их возможных взаимных визитов в США и Россию.

Пресс-секретарь Кремля сказал, что во время телефонного разговора Трампа и Путина «фигурировал Эйр-Рияд», столица Саудовской Аравии. «Это страна, с которой у нас конструктивное взаимодействие, поэтому Эйр-Рияд подходит», — сказал Песков.

Однако пока никаких точных договоренностей не достигнуто, пояснил официальный представитель Путина. По словам Пескова, на подготовку первой встречи могут уйти «и не недели, и месяцы, и несколько дней».