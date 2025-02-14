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Мир

Трамп анонсировал встречу представителей США с представителями России и Украины

00:27 14.02.2025

Президент США Дональд Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, что 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности пройдет встреча представителей США, России и Украины, обратил внимание телеграм-канал Faridaily.

«У нас завтра встреча в Мюнхене. Россия будет там, с нашими людьми. Украина также приглашена. Я точно не знаю, кто будет представлять какую страну. Но высокопоставленные лица из России, Украины и США будут там», — заявил Трамп.

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РБК отмечает, что до этого об участии России в Мюнхенской конференции не сообщалось, а представители России перестали на нее приезжать в 2022 году. При этом ранее стало известно о запланированной в рамках конференции встрече президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джея Ди Вэнса. Faridaily отмечает, что трехсторонней встречи, о которой объявил Трамп, в программе конференции нет.

«Если Трамп ничего не перепутал, то это будет первая встреча официальных лиц России и Украины с 2022 года. По крайней мере, первая, о которой стало известно», — отмечается в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что глава Минобороны США Пит Хегсет заявил о необходимости «сделать НАТО снова великим». С таким заявлением он выступил во время пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, администрация Трампа хочет «возродить воинский дух», «перестроить [свои] вооруженные силы и восстановить сдерживание».

Кроме того, 13 февраля издание Financial Times, ссылаясь на европейских и украинских чиновников, предположило, что Дональд Трамп и Владимир Путин, вероятно, попытаются заключить соглашение о прекращении огня в Украине к 20 апреля или к 9 мая. В эти даты в России отмечается Пасха и День Победы.

Позже в СМИ появился комментарий советника президента Украины Дмитрия Литвина, который отрицает возможность трехсторонней встречи в Мюнхене между США, Россией и Украиной.

«Украинская позиция неизменна. Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предусматривается», — заявил Литвин.

В России заявление Трампа пока не комментировали.

Обновлено в 00:48: добавлен комментарий советника президента Украины Дмитрия Литвина.

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