СМИ назвали вероятные даты прекращения огня в Украине

Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп, вероятно, попытаются добиться прекращения огня в Украине к одной из двух дат: к Пасхе, которую православная и католическая церковь будут отмечать 20 апреля, или ко Дню Победы, который отмечается в России 9 мая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и европейских чиновников.

«Путин захочет заключить [соглашение] в один из таких знаменательных дней», — отметил неназванный украинский чиновник. До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в России началась подготовка к созданию переговорной группы «для урегулирования ситуации в Украине».

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Как пишет Financial Times, целью Путина является «создать новую архитектуру безопасности», которая обеспечит России влияние на Европу, подобно Ялтинской конференции, в которой участвовал Советский союз в 1945 году после завершения Второй мировой войны.

«Ситуация выглядит гораздо более благоприятной для Путина, чем в любой другой момент во время всей войны за последние три года. Если США в одностороннем порядке прекратят свою военную и дипломатическую поддержку, а также обмен разведданными, то Украина окажется в очень сложном положении. И из него будет трудно выбраться, даже если европейцы примут более активное участие», — считает директор Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев.

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Издание отмечает, что политика Трампа в вопросе войны резко отличается от политики его предшественника на посту президента США Джо Байдена, который обещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, наладить тесные отношения с командой Трампа было «сложно».