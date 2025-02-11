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Мир

Трамп допустил превращение Украины в часть России

08:45 11.02.2025

Президент США Дональд Трамп не исключил, что в какой-то момент Украина может стать частью России. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам Трампа, существование такой вероятности создает угрозу для будущего американских вложений в Украину. «Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов. Знаете, они могут заключить соглашение, а могут и не заключить. Когда-нибудь они могут стать частью России, а могут и не стать, но наши деньги там уже будут», — сказал американский президент.

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Трамп напомнил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому дать США что-то взамен предоставленной Киеву военной и финансовой помощи. «Я сказал им, что хочу эквивалент примерно 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных элементов. И они, по сути, согласились это сделать, так что, по крайней мере, мы не выглядим глупо. Иначе мы просто глупцы. Я сказал им: мы должны что-то получить. Мы не можем продолжать просто платить эти деньги», — пояснил Трамп. 

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В ходе интервью Трамп также вновь заявил, что якобы добился «огромного прогресса» в переговорах с Россией и Украиной по урегулированию конфликта. «Думаю, мы добились огромного прогресса за последнюю неделю. Мы ведем переговоры с русскими, мы ведем переговоры с украинцами. Думаю, будет что-то, что позволит заключить соглашение. Я думаю, это произойдет», — сказал он отвечая на вопрос о том, как заставить обе стороны сесть за стол переговоров. 

Ранее Зеленский сообщил, что Киев готов заключить соглашение об урегулировании конфликта с Москвой, подчеркнув, что Украине необходимы гарантии от союзников как часть сделки.

Позже Трамп рассказал, что поговорил по телефону с Владимиром Путиным, однако пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.

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