Европа расширила использование насекомых в еде

Власти Евросоюза разрешили по-новому использовать насекомых в производстве пищи: теперь для изготовления ряда продуктов питания можно будет добавлять протеиновый порошок, сделанный из измельченных и специальным образом обработанных личинок мучного жука. Насыщенность белками у червей выше, чем у привычных рыбы и мяса, а популяризация потребления насекомых может помочь решению проблем глобального голода и изменения климата. Невзирая на потенциальные плюсы, многие политики и граждане относятся к этой идее неоднозначно. Белковая прикормка — в материале «Холода».

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Европейская комиссия утвердила выпуск на рынок протеинового порошка из личинок мучного жука (Tenebrio molitor). С 10 февраля на всей территории Евросоюза его можно будет добавлять в хлеб, печенье, соусы и даже пасту. Порошок получил одобрение Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA). Максимально допустимая доля порошка из червей составит 4% от общей массы продукта. В процессе производства личинки проходят термическую обработку, измельчение и облучение ультрафиолетом.

«На маркировке пищевых продуктов, содержащих УФ-обработанный порошок из целых личинок Tenebrio molitor (желтого мучного хрущака), должна быть указана информация, что данный ингредиент может вызывать аллергические реакции у потребителей с установленной аллергией на ракообразных и пылевых клещей», — говорится в постановлении.

Выращивание мучных червей. Фото: Bernd Weißbrod / DPA / Reuters

Первым поставщиком порошка станет французский стартап Nutri’Earth: его права на технологию защищены на пять лет. В течение этого времени другие поставщики смогут производить порошок тем же способом только с разрешения Nutri’Earth или если докажут, что разработали такой способ сами. Европейская комиссия подчеркнула, что даже одобренные продукты с добавлением насекомых будут обязательно маркироваться.

Некоторые политики уже выразили свое возмущение в связи с запуском массового производства протеинового порошка из насекомых. Депутаты Европарламента Александр Бернхубер от Европейской народной партии и Лоранс Трошю от Европейских консерваторов и реформистов попытались заблокировать решение, но Комитет по окружающей среде, здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (ENVI) отклонил их возражения.

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Итальянские политики также не одобрили инициативу. «Европа настаивает на том, чтобы личинки и прочий мусор попадали на наши столы. Сегодняшнее голосование в комитете Европарламента — это еще одно оскорбление фермеров и пищевых традиций наших стран», — заявил Джан Марко Чентинайо, вице-президент итальянского Сената, сообщает Il Messaggero.

«Европарламент хочет, чтобы на столе были насекомые? Пусть они их и едят», — заявила депутат Европарламента Сильвия Сардоне.

Содержание белка в насекомых значительно выше, чем в мясе и рыбе

Неоднозначной оказалась реакция и среди пользователей соцсетей. Часть людей резко осудила решение: «Это должно быть преступлением», «С этого момента буду голодать», «Я не птица, чтобы есть червей». Другие сочли новость хорошей: «В этом нет ничего плохого. Это часть стратегии устойчивого производства продуктов питания», — написал один из пользователей. «Насекомые — отличный источник белка и гораздо более экологичны, чем традиционный домашний скот», — отмечает другой.

Червяки полезнее коров

Мучные черви — не единственное насекомое, разрешенное к употреблению в странах Евросоюза. Только за последние четыре года Еврокомиссия одобрила продажу четырех видов насекомых, которых можно употреблять в пищу в виде порошка, сушеными или замороженными.

Мучные черви на ферме компании Ÿnsect. Фото: Ardee Napolitano / Reuters

Из насекомых изготавливают один из самых распространенных пищевых красителей — кармин, или E120 — его делают из измельченных самок кошенили (красных жучков около 5–10 миллиметров в длину). Этот краситель добавляют почти во все: йогурты, мороженое, пироги, пончики и газированные напитки.

Насекомые обладают многими преимуществами перед традиционными видами пищи, например, питательная ценность некоторых их видов превосходит рыбу и мясо крупного рогатого скота. Например, после приготовления мучных червей в них остается до 40% концентрации белка, в то время как в красном мясе эта цифра часто не превышает 30%. Также насекомые богаты витаминами, особенно группы B, содержат минералы, такие как железо, цинк и кальций, полиненасыщенные жирные кислоты и пищевые волокна, которых нет в мясе.

Производство насекомых в десятки раз экологичнее традиционного фермерства

Исследование ученых из Маастрихтского университета показало, что, к примеру, белок мучных червей усваивается организмом и способствует росту мышц так же эффективно, как молочный белок. Другое исследование, проведенное в Университете Терамо в Италии, обнаружило, что антиоксидантов в съедобных кузнечиках, шелкопрядах и сверчках в пять раз больше, чем в свежевыжатом апельсиновом соке.

Кроме того, насекомые оказывают гораздо меньшее негативное воздействие на окружающую среду, чем крупный рогатый скот. Ученые выяснили, что съедобные сверчки выделяют до 80 раз меньше метана на килограмм массы, чем коровы.

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Выращивать насекомых проще и удобнее: фермеры содержат личинок и взрослых насекомых в вертикальных контейнерах, которые занимают значительно меньше места по сравнению с традиционными животноводческими фермами. К тому же насекомым нужно гораздо меньше корма. Профессор кафедры энтомологии Эрин Уилсон-Ранкин объясняет, что 45 килограммов травы понадобиться, чтобы в итоге получить всего 1,4 килограмма говядины, 13,6 килограмма куриного мяса — и 15,8 килограмма гусениц.

Кроме питательной ценности и экологичности, насекомые помогают решать проблему отходов. Многие виды питаются пищевыми остатками, такими как гнилые овощи и фрукты или овощные очистки, что способствует сокращению объемов мусора.

Еда из насекомых может спасти планету

В конце XX века ученые заметили, что современное производство еды слишком серьезно влияет на изменение климата — до 30% всех выбросов парниковых газов в мире связано с сельским хозяйством. Чтобы сократить вред от производства пищи, в 1987 году комиссия ООН разработала концепцию устойчивого развития, согласно которой потребности нынешнего поколения должны удовлетворяться так, чтобы не лишать еды будущие поколения.

Ферма компании Ÿnsect. Фото: Arnaud Finistre / Hans Lucas via Reuters Connect

Исследователи предупреждают, что, если в ближайшие годы не изменить подход к производству продуктов, это может привести к необратимым последствиям для биосферы планеты, росту смертности и заболеваемости, а также нехватке еды, что особенно критично с учетом прогнозов, согласно которым к 2050 году население Земли достигнет 10 миллиардов человек.

«Недостаток белка является важной причиной младенческой и детской смертности, замедленного физического роста, низкой производительности труда, преждевременного старения и сокращения продолжительности жизни в развивающихся странах», — говорилось в докладе ООН «Стратегическое заявление о мерах по предотвращению белкового кризиса в развивающихся странах» 1971 года.

По данным ООН, уже сегодня более трех миллиардов человек по всему миру не могут позволить себе здоровое питание, а более 750 миллионов голодают. При этом плохое питание, по данным Международной организации труда, приводит к снижению производительности труда до 20%.

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Насекомые — перспективное направление для решения проблем производства пищи, однако полноценное введение их в рацион вызывает определенные опасения, главное из которых — возможные аллергические реакции. Белковый порошок из насекомых может вызвать аллергию у людей, чувствительных к клещам, ракообразным или моллюскам. Также личинки могут быть опасны для потребителей с непереносимостью глютена, поскольку, если при выращивании насекомых кормили глютеносодержащим кормом, он сохранится и в произведенном из них порошке.

Не все готовы есть личинок

Несмотря на все преимущества, белок из насекомых остается крайне нишевым продуктом. Одна из главных причин — высокая стоимость. Производство белкового порошка из насекомых требует значительных вложений. Эта технология все еще находится на стадии развития, поэтому компании вынуждены тратить деньги не только на исследования и разработку, но и на строительство специализированных ферм, получение лицензий и организацию логистики.

Фото: Joe Golden / Action Against Hunger / Reuters

Например, в 2023 году французская компания Ÿnsect, которая считается одной из ведущих в области промышленного разведения насекомых, столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Высокая стоимость энергии для обогрева производства и трудности с приобретением органических отходов на корм насекомым вынудили ее закрыть одну из фабрик и сократить 20% сотрудников, так как бизнес перестал быть рентабельным.

Кроме того, отношение европейских покупателей к продуктам из насекомых остается неоднозначным. Хотя для примерно 30% людей в мире насекомые — привычная часть рациона, большинству европейцев такая еда до сих пор кажется необычной. У многих есть психологический барьер, и они не готовы рассматривать насекомых как часть повседневной еды, даже несмотря на доказанную пользу и безопасность таких продуктов.

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Пока что большая часть белка из насекомых используется для производства кормов для животных и рыб. Исследования показывают, что насекомые — отличная добавка в рацион свиней, птицы и рыбы. Они обеспечивают животных необходимым количеством белка и не вызывают осложнений, если соблюдаются санитарные нормы. Более того, небольшие добавки насекомых в корм помогают улучшить работу кишечника у птиц и повышают их устойчивость к бактериальным инфекциям.

Некоторые европейские компании уже несколько лет производят корма для домашних животных на основе белка из насекомых. Крупные корпорации, такие как Mars PetCare и Nestlé Purina, даже запустили собственные линейки продукции в этом сегменте.

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