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Мир

Узбекистанский депутат призвал мигрантов уезжать из России

23:23 11.02.2025

Высокопоставленный представитель парламентского большинства Мажлиса Узбекистана Алишер Кадыров призвал работающих в России граждан своей страны учить иностранные языки и уезжать искать работу в другие места, например, в Европу. Видео выступления Кадырова перед коллегами на парламентском мероприятии опубликовал его персональный телеграм-канал.

Кадыров возглавляет фракцию «Миллий Тикланиш» («Национальное возрождение») нижней Законодательной палаты Мажлиса, входящую в двухпартийную правящую коалицию «Блок демократических сил».

Депутат обвинил «российских коллег» в том, что они «один за одним подписывают дискриминационные законы», делая «все, чтобы усложнить условия труда» находящимся в стране узбекистанцам. По словам Кадырова, большинство живущих и работающих за пределами родины сограждан живут и работают в России, среди них много молодых людей.

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«Но российский рынок становится неинтересным. Если мы возвращаем 80 сумов из 100, какая от этого польза? Можно вытащить всех оттуда. Учите английский язык. С минимальными знаниями английского можно улететь, например, в Германию», — заявил Кадыров.

В посте под видео депутат написал, что узбекистанские агентство по трудовой миграции и агентство по делам молодежи «должны поощрять наших соотечественников в России изучать английский, немецкий, японский и другие языки».

По мнению депутата, российский рынок труда становится для узбекистанцев не только «все более неблагоприятным и невыгодным», но и опасным. Кадыров опубликовал ссылку на заметку «Российской газеты» о предложении лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова ввести госпошлину в 3% на все денежные переводы, которые совершают иностранцы.

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Российский политик сделал свое предложение в начале февраля, объяснив утверждением, что «подавляющее большинство мигрантов не платят в России никаких налогов, при этом выводят из страны огромные средства». Миронов приводил в пример Узбекистан и Кыргызстан, граждане которых за прошлый год «перевели в свои страны из РФ свыше 14 млрд долларов». Введение пошлины 3% на переводы в эти две центральноазиатские страны позволит казне получить свыше 45 млрд рублей, настаивал российский депутат.

Последнее время в России принимаются законы, усложняющие нахождение в стране иностранцев. В августе Госдума начала рассматривать законопроект, запрещающий приехавшим на заработки иностранцам привозить в Россию членов своих семей. В октябре в Госдуму поступило предложение сделать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством при совершении правонарушения.

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