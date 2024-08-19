Трудовым мигрантам хотят запретить привозить семьи в Россию

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, запрещающий трудовым мигрантам привозить в Россию членов своих семей. Об этом пишет РИА «Новости», ознакомившееся с документом.

«Законопроектом предлагается запретить въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые осуществляют въезд на территорию Российской Федерации в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно пребывающего в Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности на основании трудового договора», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ разработали депутаты от фракции ЛДПР. Они отметили, что запрет будет касаться только низкоквалифицированных мигрантов, которые находятся в стране на основании трудового договора или патента. В то же время высококвалифицированные иностранные специалисты сохранят право перевезти свои семьи в Россию.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА «Новости», что семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. По его словам, приезжая в Россию, близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке и с пренебрежением относятся к местным жителям.

«Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники. Все эти проблемы нужно ликвидировать и запретить неквалифицированным иностранцам привозить семью на период их трудоустройства. Приехал, отработал — домой. Иного разговора быть не должно», — сказал Слуцкий.

Авторы инициативы также считают, что переезд в Россию членов семей трудовых мигрантов приводит к бесконтрольному миграционному притоку и общественной напряженности.

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