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Иностранное гражданство может стать отягчающим обстоятельством преступления

09:00 08.10.2024

Наличие иностранного гражданства могут внести в Уголовный кодекс в качестве отягчающего обстоятельства при совершении преступления. Проект соответствующих поправок в законодательство уже внесен на рассмотрение Госдумы, пишет газета «Коммерсантъ».

Автор законопроекта внефракционный депутат Евгений Марченко утверждает, что такое нововведение «станет действенным превентивным механизмом» и будет способствовать «более ответственному поведению» иностранных граждан, находящихся в России.

При этом Марченко напомнил, что, согласно статистике Следственного комитета, количество преступлений экстремистского характера, совершенных иностранцами, выросло в первом полугодии 2024 года на 55%.

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Между тем, как отметила партнер юридической компании Criminal Defense Firm Анна Голуб, инициатива Марченко нарушает принцип 19 статьи Конституции России, в которой говорится о равенстве перед законом вне зависимости от пола, национальности или расы. 

С этим утверждением согласился адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко, который напомнил, что принцип равенства всех перед законом и судом также закреплен в 4 статье Уголовного кодекса. Губко подчеркнул, что введение в УК новых отягчающих признаков «должно быть обусловлено повышением общественной опасности», а не «недопустимостью противоправного поведения лиц, находящихся в стране в качестве гостей».

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Ранее на рассмотрение Госдумы уже были внесены несколько законопроектов, ужесточающих миграционную политику. В частности, о приравнивании организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, а нелегального пребывания в стране — к отягчающим обстоятельствам при вынесении приговора. 

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, ужесточение контроля за миграцией является приоритетом работы Госдумы в осеннюю сессию. 

1 октября депутаты во втором чтении поддержали законопроект, согласно которому для получения российского гражданства необходимо прожить в браке с россиянином не менее трех лет. Кроме того, власти анонсировали создание специального реестра иностранцев, находящихся в России незаконно.

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