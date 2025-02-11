Украина предложит России обменяться территориями

Украина на переговорах предложит России обменять часть оккупированных украинских территорий на те земли, которые ВСУ удерживают в Курской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует британская газета The Guardian.

Зеленский заверил, что Киев откажется от контроля над территориями в Курской области, если Россия уйдет с украинских территорий. Он не уточил, какие именно украинские области имеет в виду — во многом это зависит от того, какие территории может предложить обменять Москва. По словам Зеленского, Украине одинаково важны все ее территории, «приоритета нет».

Такое условие украинская сторона может предложить на переговорах, которые хочет устроить новая администрация Дональда Трампа. Американский президент ранее заявил, что «добился прогресса» в контактах как с Украиной, так и с Россией. Более того, 9 февраля Трамп говорил, что уже провел с Владимиром Путиным телефонный разговор по поводу прекращения войны в Украине.

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В ходе интервью для The Guardian Зеленский еще раз повторил, что готов приступить к переговорам с Россией. Однако, по его словам, Киев должен вести переговоры с «позиции силы». Он также отметил, что гарантии безопасности, которые готова предоставить Украине Европа, не будут работать без участия США.

На данный момент Вооруженные силы Украины удерживают под Курском более 400 квадратных километров. России удалось вернуть себе примерно половину территории, захваченной ВСУ после вторжения в Курскую область в августе 2024 года. Для наступления в Курской области Украина

задействовала свои самые боеспособные отряды, против которых теперь воюют северокорейские военные, посланные в помощь российским войскам. По некоторым оценкам, российскую Курскую область защищают более 10 тысяч солдат из Северной Кореи.

Британская газета The Telegraphg писала, что российская армия усилила атаки на других направления в сторону Украины после того, как ВСУ вторглись в Курскую область. Как итог: в октябре Россия заняла больше украинских территорий, чем за любой другой месяц с середины 2022 года.