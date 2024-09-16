Россия уничтожила ВСУ под Курском на словах

Украинская армия уже больше месяца держит под контролем почти тысячу квадратных километров Курской области. Впервые со времен Великой Отечественной войны иностранная армия оккупировала территорию России и покидать ее в ближайшее время не намерена. «Курская операция» ВСУ вынудила более 150 тысяч россиян уехать из Курской и Белгородской областей. Кремль делает вид, что ситуация под контролем и силовики очень скоро разберутся с «украинскими бандитами», а Минобороны теперь ежедневно отчитывается «об уничтожении врага» на российской территории. «Уничтожение» проходит настолько успешно, что на словах российские войска уже разбили всю украинскую группировку, однако на деле сотни квадратных километров остаются под контролем ВСУ даже после начала российского «контрнаступления». «Холод» подсчитал, насколько картина мира, которую описывают российские власти, совпадает с реальностью.

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До начала наступления ВСУ Минобороны России давало цифры по украинским потерям только из зоны «СВО». Теперь же к ежедневному брифингу добавляют информацию об «уничтожении» военной техники и солдат ВСУ еще и под Курском. Как и прежде, реальные потери ВСУ сильно отличаются от цифр, которые публикует российская сторона. В этом «Холод» убедился, сравнив отчеты Минобороны с подсчетами независимых аналитиков из OSINT-проекта Oryx. Выяснилось, что Россия завышает потери Украины в десятки раз и скрывает свои.

Нарратив о разгроме Украины под Курском пытаются поддержать высшие российские военные. Видным спикером со стороны России стал командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, чьи подразделения должны были охранять границу в зоне прорыва. Успехи ВСУ чеченский командир объяснил тем, что в начале наступления украинские силы разминулись с его бойцами на границе Курской области и просто прошли мимо них.

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С начала вторжения он убеждает россиян, что ничего серьезного не происходит, и по меньшей мере семь раз сообщал, что «противник остановлен». 20 августа он даже заявил, что противник «конкретно остановлен». 9 сентября он отчитался, что ВС РФ «масштабно» выбивают противника из пограничья. Бои за Курскую область он дважды называл «решающей битвой» спецоперации.

Из выступлений Апти Алаудинова:

8 августа: «Ничего критического, трагического не произошло».



9 августа: «У нас достаточно сил и средств для того, чтобы работу доделать и остановить противника»



13 августа: «Обстановка взята под контроль, большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта».



13 августа: «Бесконтрольное “катание” противника уже остановили, уже третий день занимаемся уничтожением техники и живой силы».



14 августа: «Основные силы противника уже остановлены, завершается их блокирование».



20 августа: «С момента, как "Ахмат" прибыл на этот участок, мы его [противника] полностью остановили».



20 августа: «Противник уже на нашем участке конкретно остановлен».



21 августа: «Мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество».



26 августа: «Противника потихоньку уничтожаем, работа делается подразделениями методично по уничтожению».



27 августа: «Я сказал, что мы вас остановим — мы вас остановили».



29 августа: «Все абсолютно подконтрольно».

Все это время Кремль делал вид, что в Курской области ничего серьезного не происходит. За три недели наступления ВСУ у Владимира Путина было разнообразное расписание: он встретился с президентом Палестины, съездил в Азербайджан, впервые за 20 лет посетил школу №1 в Беслане, которая была захвачена террористами, и решил приехать в Чечню, где не был с 2011 года. Совещания о ситуации в Курской области он провел шесть раз за месяц. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский лично приезжал в приграничные территории Сумской области на границе с Курской областью, где проходила операция ВСУ.

Уничтоженная российская военная техника около города Суджа, Курская область, 17 августа 2024 года. Фото: Kirill Chubotin / Ukrinform / Abaca Press / Reuters Connect

Подробно о наступлении Украины Путин заговорил только 2 сентября, во время открытого урока в Туве. Он выразил уверенность, что Украина захочет пойти на мирные переговоры с Россией после того, как «курская операция» провалится. Тогда же он снова заявил, что Москва готова к мирным переговорам, хотя еще в начале августа исключал возможность переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям». Военных ВСУ в Курской области он назвал «бандитами» и пообещал школьникам, что Россия с ними «разберется».

Фантомные потери Украины

«Холод» проанализировал потери Украины и России в ходе боев в Курской области в период с 6 августа по 6 сентября. Для анализа использовались данные OSINT-проекта Oryx, которые сравнивались с официальными заявлениями Минобороны. Исследователи Oryx ежедневно фиксируют потери обеих сторон конфликта с помощью фото и видео подбитой техники. OSINT-аналитик Naalsio, который сотрудничает с Oryx, определяет точные географические координаты подбитой техники и дату, когда ее атаковали. Такой сбор данных исключает завышение оценок.

Год назад «Холод» уже проводил подобный анализ: тогда официальные российские данные оказались завышены в десятки раз. В этот раз ситуация оказалась прежней — если верить цифрам Минобороны, то за месяц боев на российской территории Украина уже потеряла 10400 военных. Получается, что российская армия уже полностью уничтожила украинские подразделения, так как, по оценкам военных аналитиков, всего в «курской операции» задействованы до 10 тысяч украинских солдат.

Оценки потерь военной техники со стороны ВСУ российское Минобороны снова завышает в десятки раз. Ведомство утверждает, что российская армия подбила 795 единиц украинской бронетехники. Среди них: 81 танк, 74 бронетранспортера (БТР), 41 боевая машину пехоты (БМП) и 599 боевых бронированных машин других типов.

Минобороны в восемь раз завысило количество подбитых танков ВСУ при наступлении в Курской области. По версии ведомства, российские войска подбили как минимум 81 украинский танк за месяц, когда как подтвердить с помощью фото- и видеосвидетельств удалось уничтожение лишь 10 танков. Среди них: британский танк Challenger 2, который был подбит не позднее 11 августа у села Отрадное, и польский танк PT-91 Twardy, уничтоженный близ Суджи.

Данные Oryx показывают, что в среднем за сутки боев в российском приграничье ВСУ теряют по 0,3 танка и почти по 2,8 бронемашины всех типов — БТР, БМП и др. Аналитики Oryx подсчитали, что с 6 августа по 6 сентября украинские войска потеряли в Курской области как минимум 99 единиц бронетехники, среди которых 10 танков и 89 бронированных машин. За тот же период российские войска потеряли минимум 24 единицы бронетехники (15 танков и 9 бронемашин), 2 вертолета и 4 единицы артиллерии.

Единственное, в чем сошлись Минобороны и аналитики Oryx, — это данные по авиации. ВСУ, судя по всему, действительно не потеряли ни одного самолета и ни одного вертолета за месяц наступления в Курской области. Это единственный параметр, по которому данные российского Минобороны оказались правдивы и полностью совпали с данными Oryx.

Уничтоженный бронетранспортер украинской армии в Курской области, август 2024 года. Фото: Минобороны РФ

Как правило, наступающая армия несет больше потерь, чем обороняющаяся сторона: базовым соотношением потерь считается один к трем. Наступление ВСУ в Курской области не стало исключением. По данным Oryx, Украина потеряла в Курской области в четыре раза больше единиц бронетехники (танки и все виды бронемашин), чем Россия. Минобороны же насчитало в восемь раз больше подбитой украинской бронетехники, чем нашли OSINT-аналитики Oryx: 99 против 795.

Несмотря на то, что в Донбассе все еще идут интенсивные бои, наибольшие потери Украина несет именно в Курской области: почти треть всех уничтоженных украинских танков (10 из 35) и около 60% бронированного транспорта приходится именно на линию фронта в России.

Совокупные потери России с 6 августа по 6 сентября превысили украинские, что, в первую очередь, связано с активным наступлением российских военных на Покровск и Торецк.

Поводы для гордости

Первые украинские подразделения прорвались через границу в Курскую область на американских бронетранспортерах Stryker. Две из этих бронемашин ВС РФ подбили на второй день вторжения, утверждает Минобороны. «Холод» не нашел данных, подтверждающих уничтожение американских БТР именно 7 августа. Из открытых источников следует, что один Stryker модели M1132 (немного измененная версия основного БТР, предназначенная для перевозки инженеров) был уничтожен на четвертый день вторжения — 9 августа. А второй, базовая версия бронетранспортера — Stryker M1126 — была подбита только через неделю после вторжения, то есть 16 августа. В своих сводках Минобороны предпочитает не уточнять модели подбитых бронемашин.

Минобороны отдельно считает подбитые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Это оружие НАТО стало особой целью для России, так как оно превосходит по точности и дальности любые российские аналоги. Некоторые ракеты, запущенные с помощью HIMARS, могут преодолевать до 300 километров. Это значит, что снаряды установок HIMARS, дислоцированных в приграничных районах, могут долететь до Воронежа, Брянска или Орла. Некоторые установки HIMARS стоят в Сумской области Украины: это подтверждают как данные Минобороны России, так и данные независимых OSINT-аналитиков.

С помощью ракет системы HIMARS Украина на второй неделе вторжения уничтожила два из трех мостов через реку Сейм Курской области. Это сильно затруднило логистику российских войск в регионе, а некоторые подразделения и вовсе рисковали попасть в окружение.

Минобороны утверждает, что российским военным за месяц удалось уничтожить сразу семь установок HIMARS, из которых была атакована Курская область. Эти цифры вызывают сомнения, поскольку они сильно расходятся с данными из Oryx. Аналитики нашли только один подбитый комплекс HIMARS, который поразили 15 августа в селе Могрица Сумской области (она граничит с Курской областью). Россия крайне редко поражала эти РСЗО за все время войны. Всего с 2022 года Украина получила порядка 43 комплексов HIMARS, но за эти два года доподлинно известно только о том, что Россия смогла поразить четыре из них.

Российские СМИ со ссылками на Минобороны рассказывают, что с июня 2022 года российские военные уничтожили около 65 систем HIMARS — больше, чем изначально было поставлено Украине. Однако российская пропаганда нашла объяснение этой несостыковке: часть поставок западной техники для ВСУ якобы могла быть засекречена и не упоминаться в публичных отчетах.

Что дальше?

Украине удалось повторить маневр, который помог ей вернуть контроль над Херсоном в 2022 году. Тогда украинские войска били по мостам и переправам, что нарушило логистику российских военных и заставило их в итоге покинуть правый берег. Эта же тактика помогла ВСУ закрепиться на более чем 800 квадратных километрах Курской области.

Для возвращения занятых Украиной территорий России, по оценкам военных экспертов, понадобится не менее 50 тысяч военных. Однако на текущий момент у России такого резерва в Курской области нет, хотя российские войска и начали возвращать под свой контроль первые населенные пункты в области. Например, 29 августа, спустя 23 дня после вторжения ВСУ, ВС РФ заняли село Уланок и восточную часть Коренево.

Украинские военнослужащие около погранпункта между Сумской и Курской областями, Украина, 13 августа 2024 года. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В первую неделю вторжения ВСУ Россия вывела порядка пяти тысяч военных из Украины для защиты Курской области. В частности, российские подразделения частично оставили районы у села Работино в Запорожской области. Однако Россия не стала ослаблять фронт в Донбассе, как того изначально хотела Украина. Получилось ровно наоборот: российская армия начала быстрее продвигаться вглубь Донецкой области, приближаясь к Покровску, захват которого откроет путь к наступлению на Днепр и Запорожье. Российские войска могут захватить Покровск уже в сентябре.

Военное руководство Украины должно решить, что делать дальше. ВСУ надеются частично отступить из Курской области и прочно обосноваться у границы. Часть системы украинской военной логистики (например, полевые госпитали или ремонтные базы) уже перемещены непосредственно вглубь территории России. Но ВСУ не минировали местность и не возводили противотанковых ограждений. Это может указывать на то, что Украина все же не собирается удерживать свои позиции в Курской области долго.

ВСУ невыгодно пробираться вглубь России, поскольку растянувшуюся группировку легче отрезать от остальной армии. Чем больше территории захватит Украина, тем сложнее будет ее защищать. Эффективнее было бы установить контроль над приграничными территориями, объясняет генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан. Держать границу под контролем важно для того, чтобы лишить Россию возможности открыть новый фронт, как она сделала весной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нанесла «превентивный удар», который якобы предотвратил оккупацию города Сумы.

Выгода от «курской операции» для Украины по-прежнему неочевидна: через несколько месяцев украинские военные могут столкнуться с худшим сценарием — одновременно потерять контроль над городами на востоке Украины и над курскими территориями. Долгосрочное удержание российских территорий потребует ротации, которую в текущих условиях Украине проводить крайне сложно.



Вдобавок 11 сентября в контрнаступление в Курской области перешла уже Россия. Военкоры называют его масштабным, однако серьезных успехов российские силы пока добиться не смогли. Один из сотрудников СБУ, находящийся под Курском, заявил о «частичных успехах» российской армии. В Пентагоне действия ВС РФ в Курской области назвали незначительными, Владимир Зеленский же и вовсе утверждает, что все идет по украинскому плану.