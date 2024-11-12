Путин хочет отбить Курскую область до вступления Трампа в должность президента

Владимир Путин отправил 50 тысяч российских и северокорейских солдат в Курскую область, чтобы вернуть подконтрольную украинской армии территорию до инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа, которая должна состояться в январе 2025 года. Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание со ссылкой на данные британской разведки, в ближайшие дни Россия, вероятно, усилит атаки беспилотников-камикадзе на украинские позиции, используя новые пусковые площадки вблизи границы. К военным действиям также привлекут 12 тысяч военных из Северной Кореи в соответствии с пактом о взаимной военной помощи между Россией и КНДР.

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The Telegraph отмечает, что европейские дипломаты обеспокоены тем, что Путин попытается быстро захватить территорию до инаугурации Трампа, чтобы у России было больше возможностей на мирных переговорах.

Кроме того, украинские аналитики заявили, что Кремль может стремиться использовать масштабную контратаку в Курской области, чтобы продвинуться в Сумскую область на северо-востоке Украины.

Издание пишет, что Россия уже вернула себе примерно половину территории, захваченной ВСУ после вторжения в Курскую область в августе этого года. Командующий украинской армией Александр Сырский заявил, что «десятки тысяч солдат противника из лучших российских ударных подразделений» атакуют украинские позиции.

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В ходе своей предвыборной кампании Трамп заявил, что положит конец войне «за один день». Его соратник Джей Ди Вэнс также предположил, что мирные переговоры потребуют территориальных уступок со стороны Украины.

По данным The Telegraph, после вторжения в Курскую область Россия усилила атаки на других направлениях. В октябре российские войска заняли больше территории Украины, чем за любой другой месяц с середины 2022 года. В частности, российская армия продвинулись в направлении Покровска, в котором до начала войны проживало 60 тысяч человек. Город считается крупным узлом снабжения и опорным оборонным пунктом украинских войск.