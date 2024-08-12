Ложь открыла границу России

Пока ВСУ захватывают все новые территории в Курской области, а начальник Генштаба уверяет, что «противник будет оттеснен», куряне записывают видео с просьбами Путину о помощи. Они жалуются на отсутствие эвакуации и, что самое важное, — откровенно говорят о том, что «верховному» докладывают какую-то не ту информацию. О том же пишут и Z-авторы — о вранье, идущем снизу вверх и ведущем к катастрофе. И об этом — в новой колонке писателя и исследователя Z-сообщества Ивана Филиппова.

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8 августа в телеграм-канале «Суджа Родная» было опубликовано видеообращение жителей Суджанского района Курской области к Владимиру Путину. Потрясенные тем, что им пришлось бежать от пришедшей в их дома войны, жители очень просили уважаемого Владимира Владимировича о помощи.

Они перечислили страшные испытания, которые им пришлось пережить: бегство из-под обстрелов среди ночи, потеря дома, земли. Ближе к концу ролика слово взял мужчина зрелого возраста, который попросил президента не о помощи: «Пожалуйста, Владимир Владимирович, скажите своим руководителям, ответственным за информацию, за правдивую, чтобы показывали те реальные действия. Потому что это вранье, это вранье, это вранье дает возможность гибнуть мирным жителям. Недавно начальник генерального штаба доложил вам, что ситуация под контролем, но на сегодняшний день в Суджанском районе, в Кореневском районе идут огромные сильные бои».

Дальше местные жители рассказали о том, что никакая эвакуация не проводится и люди вынуждены бежать из зоны боевых действий, в чем могут, — и об этом, уверены обращающиеся к президенту, ему тоже не докладывают. Заканчивается ролик хоровым «Помогите нам!»

Тему бесконечной лжи в докладах на минувшей неделе поднимали не только потерявший дом житель Суджанского района. Именно она стала главной в обсуждении происходящих в Курской области событий практически всех без исключения Z-каналов. Третий год я слежу за Z-пространством и могу со всей уверенностью сказать, что, хотя сегодня вопрос стоит особенно остро, но нет темы более постоянной и нет проблемы настолько абсолютно нерешаемой, как вечное вранье.

На фоне прорыва и закрепления ВСУ в Курской области провоенные авторы задаются очевидными вопросами. Почему в военное время не была защищена государственная граница? Почему ее охраняли срочники со стрелковым оружием без тяжелого вооружения? Как так вышло, что за сутки украинская армия продвинулась вглубь России на расстояние, существенно превосходящее все продвижение российской армии с начала Харьковского наступления? Где фортификационные сооружения? Где знаменитые Курские народные дружины и мобилизационный резерв, о которых так красиво отчитывался экс-губернатор Роман Старовойт? Что вообще происходит и как на третий год войны российское командование сумело не увидеть формирование военных частей противника на границе и не отразило нападение?

В отличие от многих других вопросов, которыми задаются Z-авторы, на эти конкретные у них были ответы. Точнее, один ответ — фундаментальная причина того, что в Курской области начались полномасштабные боевые действия, во вранье.

Нет, разведка не проморгала. Разведка доложила, но от доклада просто отмахнулись, ведь по бумагам граница и так была защищена. Военные врали о том, что есть люди и вооружение. Чиновники — о том, что обустроены фортификационные сооружения и собраны мобилизационные резервы на случай ЧП. Комбаты врали своим начальникам о потерях в частях, начальники же, в свою очередь, врали уже своим начальникам — и так вплоть до Генерального штаба. Доклад, в котором начальник Генштаба Герасимов пообещал Владимиру Путину быстро выйти на государственную границу, Z-авторов искренне потряс — он не имел буквально никакого отношения к происходящему в области.

Канал «Культурная война» опубликовал подробнейший текст с цифрами, датами и ссылками о том, как экс-губернатор Старовойт врал о готовности Курской области отразить атаку на границу. А другой Z-автор, Роман Алехин, чей пост прочитали 2,5 миллиона раз, написал следующее:

«Я думал, что все это пусть и череда, но все же ошибок, которые быстро исправят. Но после выступления НГШ [начальника Генерального штаба] я просто уверился, что это уже не ошибки. Знаете, вот, что меня начинает напрягать, что я снова вижу один корень в следующих словах и фразах: “провокация”, “продвижения вглубь территории РФ не допущено”, враг остановлен и “перегруппировка” с “отход на более выгодные позиции”. А когда всплывают в голове эти фразы, то вспоминается череда лжи по Херсону и Изюму, которые же тогда еще были русские города». (Орфография и пунктуация оригинала сохранены здесь и далее.)

О «вранье в докладах» писали на прошлой неделе буквально все: «Рыбарь», «Военкор Котенок», «Дневник Десантника», «Zаписки Vетерана», «Verum Regnum» и десятки других каналов.

«Коронует все фраза министра обороны: “Ошибаться можно, врать нельзя”. Мы только на пути отказа от вранья: гражданские администрации врут начальству наверх. Военные, начиная с комбатов, — по своей вертикали до командования направления. Доклады со слайдами, как привыкли при прежнем руководстве: силы/средства, оборонительные рубежи, наряд сил достаточен. Только в реале этого нет» — «Военкор Котенок».

«Все, что сейчас происходит, это следствие лжи. <...> Копни сейчас доклады, которые еще неделю назад шли из Курской области в наш Генштаб, а там “все хорошо”, “все отлично”, “всего хватает”, “подразделения укомплектованы”, “связь налажена”, “БК [боекомплект] в наличии”», — с грустью констатирует автор канала «Zаписки Vетерана».

«Мы же с вами существуем в раздвоенном обществе. И наблюдаем общество с диссоциативным расстройством идентичности, — пишет автор канала Verum Regnum. — Одни говорят и пишут: враг отброшен из Курской области, враг убегает, враг потерпел неудачу, врага вытеснили к границе. Все это приправлено победными нарративами о том, что враг будет разбит. С другой стороны, нам говорят: взяты в плен солдаты-срочники, враг прет и не собирается сдаваться, Россия утратила 430 кв. км., город Суджа разгромлен. Все это на фоне “очень глупых и неумелых укров”, которые меж тем два с половиной года ведут войну, а теперь вообще захватили часть Курской области».

«Самое главное, что мы можем сейчас сделать, это вынести уроки из ситуации, прекратить преступные красивые лживые доклады наверх во всех эшелонах власти и родах войск», — призывает автор канала «Дневник десантника».

На эти тексты стоит обратить внимание вот почему: события под Курском далеко не единственный повод, который Z-авторы использовали, чтобы убедить военных и гражданских начальников перестать приукрашивать действительность. Но уже третий год Z-авторы призывают, умоляют, заклинают, угрожают и всегда — с нулевым результатом.

Аргументация их звучит максимально убедительно: цена вранья — жизни российских военных. Те самые избыточные потери, из-за которых в российской армии так катастрофически не хватает людей, что защищать Курскую область бросили, как очень точно сформулировал автор канала «Филолог в засаде», «сборную солянку на лоскутном одеяле, причем скудную по численности». Буквально любая из проблем, с которой сталкивалась или сталкивается российская армия во время войны является результатом вранья. О численности, об успехах, о наличии вооружения или боеприпасов, об обеспеченности военных необходимым для войны снаряжением. Из-за вранья генералов мобилизованных отправляли на линию боевого соприкосновения буквально без всего. Мобилизованные гибли, генералов — некоторых — сейчас посадят. Но вранье ведь никуда не денется.

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О вранье писали и пишут не только Z-авторы — об этом же говорил и покойный Евгений Пригожин и ему с его «маршем справедливости» тоже ведь не удалось поправить ситуацию ни на йоту. Если вдруг представить, что, как в фильме «Лжец, лжец», кто-нибудь из военных пожелает, чтобы все начальники от комбата до Владимира Владимировича говорили только правду и желание его сбудется, выстоит ли в таких условиях государство? Нет, потому что оно буквально построено на красивых отчетах и завышенных успехах.

Если федеральные каналы вдруг расскажут зрителям о реальном положении дел на фронте, россияне — я хотел написать «придут в изумление», но, пожалуй, тут правильнее будет написать — «искренне охуеют». Такая пропасть лежит между парадными телевизионными картинками и «реальностью на земле». Если в своем докладе Путину начальник Генштаба Герасимов расскажет про «мясные штурмы» или «стачивание подразделений», рискну предположить, что «придет в изумление» и Верховный главнокомандующий.

О том, что правда никому не нужна, пожалуй, очень красноречиво говорит «закон Картаполова», запрещающий военным под страхом ареста пользоваться смартфонами. Закон этот уже подписал Владимир Путин, и направлен он, конечно, не на обеспечение информационной безопасности, а на борьбу с видео с фронта, в которых показана реальная картина войны и условий, в которых воюют российские солдаты. «Окопная правда» со всей ее грязью и кровью — самая страшная.

Буквально все проблемы — и в армии, и в обществе — могут решить компетентные руководители, кроме одной, которую решать они не будут ни при каких обстоятельствах. Ведь ложь — это цемент, которым скреплена вся вертикаль власти Владимира Путина.

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