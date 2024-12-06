Жители одного из богатейших городов мира живут в кладовках

Дефицит доступного жилья вынудил более 220 тысяч людей в Гонконге переселиться в крошечные каморки вместо нормальных квартир. Жителям одного из самых богатых городов мира приходится делить с десятком человек общую ванную и туалет. Некоторые молодые люди годами живут в хостелах, так как не могут позволить себе даже аренду комнаты. Те, кто зарабатывает побольше, может выбрать между помещением в «разделенной» квартире в рабочем районе — это местный аналог советских «коммуналок», и «клеткой», куда помещается только одноместная кровать. Нечеловеческие условия жизни по цене съемной квартиры в Москве — в фотоистории «Холода».
Гонконг — традиционный лидер глобальных рейтингов по стоимости жизни и аренды жилья. Аренда обычной студии площадью в 19,5 квадратных метров с хорошим ремонтом и ванной комнатой стоит 2119 долларов США в месяц (почти 222 тысячи рублей). Такая студия заберет у арендатора почти всю его зарплату — в среднем житель Гонконга получает 2400 долларов в месяц.
В Гонконге живут почти семь тысяч человек на квадратный километр. Это четвертая по плотности населения территория в мире после Макао, Монако и Сингапура. Например, плотность населения в Москве — чуть больше пяти тысяч человек на один квадратный километр.
Жилищный кризис в Гонконге обогащает владельцев частных многоквартирных домов, которые придумали способ нажиться на дефиците доступного жилья. Они разделяют обычную квартиру на более мелкие помещения, каждое из которых сдают в аренду. Получается что-то похожее на «коммуналки», которые появились в СССР, а позже остались и в России. В Гонконге такие квартиры называют «разделенными». Из-за неподъемных цен на недвижимость местные жители готовы ютиться в этих каморках, которые стоят намного дешевле студии.
Типичная комната в разделенной квартире площадью в 11 квадратных метров может обойтись в среднем в 642 доллара в месяц (более 67 тысяч рублей). Если в комнате есть окна, то она будет стоить примерно на 40 долларов дороже. Средняя жилая площадь на одного человека в типичной гонконгской разделенной квартире составляет 4,6 квадратных метра — это меньше половины площади парковочного места для машины. Для сравнения: заключенные местных тюрем строгого режима живут в помещениях площадью почти 7,5 квадратных метров.
Многие гонконгские семьи тратят не менее половины своей зарплаты на аренду комнат в разделенных квартирах. Часто жильцы этих квартир — старики, которые живут за счет государственных субсидий. Своих личных накоплений им хватает только на такие комнаты.
Жительница Гонконга Чжан Лимин, которая более 10 лет прожила в подобных «гонконгских коммуналках», рассказывала, что квартиру площадью 55 квадратных метров можно разделить на семь жилых помещений: два чердака и пять комнат. Во все эти помещения, даже на чердаки, заселяют жильцов. В такой квартире может уместиться около 12 человек — в таком случае каждому из жильцов достанется по 4,5 метра личного пространства.
Как правило, в разделенных квартирах есть одна общая маленькая кухня. Холодильник тоже один, и в нем хранят свои продукты все жильцы. Холодильник часто становился причиной скандалов, вспоминает Чжан Лимин: соседи нередко обвиняли друг друга в краже еды и продуктов. Доходило до того, что из-за недоверия к соседям постояльцы «коммуналки» не хранили свои приправы на общей кухне, так как их легко незаметно украсть.
Причиной скандалов среди соседей становилась и единственная ванная комната, которая обычно совмещена с туалетом. В некоторых разделенных квартирах принято объединять туалетную комнату с кухней. Единственный кран в этом помещении используется и для приготовления еды, и для умывания. Душевых кабин может и вовсе не быть, а холодильник обычно ставят напротив туалета.
По словам Лимин, в одной из таких квартир она видела комнату на чердаке, которая находилась прямо над общим туалетом. Это помещение сдавалось в аренду в качестве полноценного спального места для одного человека. Постоялец залезал в свою «спальню» с помощью стремянки, которую оставляли у двери в общую ванную комнату. Пространство ничем не закрывалось и никак не вентилировалось, и туда попадали все запахи из общего туалета. Аренда такой комнаты обходилась ее жильцу в 190 долларов в месяц (около 20 тысяч рублей).
В Гонконге есть жилищные условия еще хуже, чем в разделенных квартирах. Некоторые малоимущие люди живут в так называемых «домах-гробах», или «клетках». Это крошечное помещение, куда помещается только односпальная кровать и минимум личных вещей постояльца. Соседские «клетки» как правило разделены металлической сеткой или деревянными панелями. При этом цена за квадратный метр в них является одной из самых высоких в Гонконге: за пространство в 2,3 квадратных метра придется отдать около 321 доллара в месяц (почти 34 тысячи рублей).
В некоторых квартирах размещают более 10 подобных «клеток», а ванная и кухня — общие. Жильцы признаются, что такие комнаты плохо проветриваются, а летом жизнь в них просто «адская»: температура воздуха в летние месяцы в Гонконге редко опускается ниже 27 градусов по Цельсию.
Клетки для «богатых»
Пекин еще в 2019 году попросил администрацию Гонконга решить проблему с крошечными квартирами. Китайские власти планируют урегулировать ситуацию к 2049 году — к столетию со дня основания Китайской Народной Республики. Пекин видит в дефиците жилья политический смысл: власти считают, что именно кризис на рынке недвижимости стал одной из причин митингов в Гонконге в 2019 году против центрального китайского правительства. Тогда местные жители вышли на протесты из-за готовящегося законопроекта, который бы разрешал выдачу гонконгцев в материковый Китай при нарушении его законов. По подсчетам организаторов митингов, на некоторые протестные акции выходили порядка двух миллионов человек.
Решением жилищного вопроса занялся симпатизирующий Пекину глава администрации Гонконга, бывший силовик Джон Ли. Власти Гонконга намерены обновить обязательные стандарты для жилых помещений: минимальная площадь квартиры в Гонконге должна составить 7,9 квадратных метра, и в ней в обязательном порядке должен быть туалет и окна. Сейчас более 30% гонконгских квартир (около 33 тысяч) не соответствуют этим критериям. 20% из них не проходят по требованию минимальной площади жилья.
Более 215 тысяч гонконгцев сейчас живут в квартирах, которые не соответствуют новым стандартам. Власти обещают, что обитатели разделенных квартир не останутся без крыши над головой: их квартиры должны быстро переделать. Тех, кто в результате изменений останется без жилья, будут переселять в новые дома, которые обещают сдать к 2028 году.
Их также могут поселить в так называемое переходное жилье — это временные квартиры, которые дают тем, кто стоит в очереди на государственную квартиру более трех лет. Однако большинству, скорее всего, просто не хватит места: временных квартир всего 4,5 тысячи, хотя власти намерены увеличить их число до 20 тысяч. Гонконгцы не верят, что новая политика повысит их качество жизни. «Стандарты повысились, но наши финансы — нет», — говорит Мун Тан, мать троих детей.
Сами же разделенные квартиры будут подгонять под новые требования, потому что сдача в аренду не подходящей под новые критерии квартиры будет считаться уголовным преступлением. Кроме того, реформа не затронет «дома-гробы» и «клетки». По сути, «клетка» является не комнатой, а спальным местом. Спальные места регулируются законодательным актом о «квартирах-кроватях», а не тем законом, который сейчас пытаются усовершенствовать, поэтому этот тип жилья останется.
План Джона Ли вряд ли улучшит условия жизни обитателей разделенных квартир. Доцент Городского университета Гонконга Сиу Мин Чан предполагает, что новые правила приведут лишь к росту арендной платы, что сделает недоступными даже маленькие комнаты с минимальными удобствами.
Профессор Яу Юнг из Университета Линнань предлагает правительству сосредоточиться на строительстве достойных квартир, которые государство будет сдавать гражданам в аренду по льготным тарифам. Проблема в том, что сейчас таких квартир не хватает — их построено около 845 тысяч, где уже живут более двух миллионов гонконгцев, а малоимущие стоят в очередях за ними по шесть лет.
При этом в государственных квартирах часто живут не те, кто в этом нуждается. За последние два года гонконгские власти отобрали пять тысяч таких квартир у достаточно состоятельных арендаторов — у них нашли роскошные автомобили и недвижимость за границей. Власти намерены ужесточить проверки, чтобы выявить как можно больше богатых гонконгцев, которые обманом поселились в госквартирах для малоимущих.
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