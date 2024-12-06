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Мир

Абхазия заявила о запрете на ввоз мандаринов в Россию

19:42 06.12.2024

Власти Абхазии заявили, что Россия запретила местным поставщикам ввоз мандаринов. Об этом заявил «Интерфаксу» ио председателя правительства частично признанной страны Валерий Бганба. Роспотребнадзор опроверг введение запрета. Накануне парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией.

Россия запретила ввоз мандаринов из Абхазии ссылаясь на решение санитарных служб о «некоей вредоносной мушке», заявил исполняющий обязанности премьер-министра. По его словам, санитарные службы Абхазии опровергают «нахождение в цитрусовых» этого насекомого.

«Обычно эту мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии. К сожалению, эта мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю», — сообщил ио председателя правительства.

Российский Роспотребнадзор отреагировал на выступление Бганбы спустя час, заявив, что «данная информация не соответствует действительности, Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии».

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Абхазия поставляет до 95% своего урожая мандаринов в Россию. С начала октября по декабрь из республики импортировали 12,5 тысяч тонн, — это в полтора раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщил «Коммерсантъ».

С октября по декабрь 2023 года из непризнанной республики экспортировали около 20 тысяч тонн цитрусовых. Из Абхазии также ввозят фейхоа, хурму, лимоны, апельсины, орехи — но 90% всей поставляемой сельхозпродукции составляют мандарины.

11 ноября в Абхазии начались протесты, участники которых выступили против ратификации Соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц на территории республики. Протестующие в итоге взяли штурмом несколько правительственных зданий и вынудили президента Аслана Бжанию уйти в отставку. 3 декабря депутаты республиканского парламента на внеочередном заседании проголосовали против ратификации соглашения.

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Правительства России и Абхазии подписали документ 30 октября. Однако противники соглашения, в том числе в республиканском парламенте, заявили, что в документе прописаны положения, ставящие местный бизнес в невыгодные условия и «подрывающие национальные интересы Абхазии».

«Приоритет в пользу иностранного инвестора вписан почти во все пункты соглашения — в возмещении ущерба, в подключении к электросетям, в выделении земельных участков, в льготах по налогам, в возврате до 50% НДС, в доступе к кредитным ресурсам», — объяснил бывший начальник Управления экономики администрации президента Ахра Аристава.

Главным бенефициаром соглашения стал бы холдинг Mantera Group, связанный с семьей главы российского Минсельхоза Александра Ткачева, писало издание The Bell. 

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