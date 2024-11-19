Президент Абхазии подал в отставку

Президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке. Соответствующий документ он направил в адрес спикера парламента страны Лаши Ашубы, сообщила президентская пресс-служба.

Ранее отставки Бжании требовали представители абхазской оппозицции, которые провели акции протеста и захватили ряд правительственных зданий в столице Абхазии Сухуми. В итоге было подписано соглашение, в соответствии с которым Бжания должен уйти со своего поста. Об этом рассказал один из его подписантов — лидер организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.

«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране, в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности Президента Республики Абхазия», — говорится в заявлении Бжании на имя Ашубы, опубликованном пресс-службой абхазского президента.

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В то же время там отметили, что завление Бжании может быть отозвано в том случае, если представители оппозиции не выполнят свою часть соглашения и не освободят занятые ими правительственные здания в Сухуми до конца 19 ноября.

Если же оппозиция будет следовать заключенному ее представителями соглашению, то в тот же день парламент Абхазии рассмотрит заявление Бжании об отставке, удовлетворит его и исполняющим обязанности главы республики станет нынешний вице-президент Бадра Гунба. Он освободит от должности действующего абхазского премьера Александра Анкваба и назначит вместо него занимавшего этот пост в 2018-2020 годах Валерия Бганбу. При этом действующие министры абхазского правительства продолжат работу на своих постах до вступления в должность вновь избранного президента Абхазии, сообщили в пресс-службе президента.

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Протесты оппозиции в Абхазии начались примерно неделей раньше. Поводом для них стало инвестиционное соглашение Абхазии с Россией, которое должен был ратифицировать президент республики. В документе прописано право российских граждан и компаний инвестировать в Абхазии и владеть там бизнесом.

В ходе протестов их участники подчеркивали, что не выступают против отношений с Россией, но опасаются действий российских олигархов и использования сделки Бжанией «в корыстных целях».

После того, как протестующие захватили ряд правительственных зданий в Сухуми и потребовали отставки Бжании, тот назвал произошедшее переворотом, но заявил, что готов назначить внеочередные выборы и покинуть свой пост.

В качестве исполняющего обязанности главы республики до избрания нового президента Бжания предложил своего вице-президента Бадру Гунбу. Оппозиция сначала отвергла эту кандидатуру, но затем согласилась.