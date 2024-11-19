EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Президент Абхазии подал в отставку

08:29 19.11.2024

Президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке. Соответствующий документ он направил в адрес спикера парламента страны Лаши Ашубы, сообщила президентская пресс-служба. 

Ранее отставки Бжании требовали представители абхазской оппозицции, которые провели акции протеста и захватили ряд правительственных зданий в столице Абхазии Сухуми. В итоге было подписано соглашение, в соответствии с которым Бжания должен уйти со своего поста. Об этом рассказал один из его подписантов — лидер организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.

«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране, в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности Президента Республики Абхазия», — говорится в заявлении Бжании на имя Ашубы, опубликованном пресс-службой абхазского президента.

Навальный стал христианином, не став православным до конца
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Священник Андрей Кордочкин — о книге «Патриот» и пути политика к вере
Общество6 минут чтения

В то же время там отметили, что завление Бжании может быть отозвано в том случае, если представители оппозиции не выполнят свою часть соглашения и не освободят занятые ими правительственные здания в Сухуми до конца 19 ноября.

Если же оппозиция будет следовать заключенному ее представителями соглашению, то в тот же день парламент Абхазии рассмотрит заявление Бжании об отставке, удовлетворит его и исполняющим обязанности главы республики станет нынешний вице-президент Бадра Гунба. Он освободит от должности действующего абхазского премьера Александра Анкваба и назначит вместо него занимавшего этот пост в 2018-2020 годах Валерия Бганбу. При этом действующие министры абхазского правительства продолжат работу на своих постах до вступления в должность вновь избранного президента Абхазии, сообщили в пресс-службе президента.

Сколько стоит лишиться ног? 
Сколько стоит лишиться ног? 
Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения
Политика4 минуты чтения

Протесты оппозиции в Абхазии начались примерно неделей раньше. Поводом для них стало инвестиционное соглашение Абхазии с Россией, которое должен был ратифицировать президент республики. В документе прописано право российских граждан и компаний инвестировать в Абхазии и владеть там бизнесом.

В ходе протестов их участники подчеркивали, что не выступают против отношений с Россией, но опасаются действий российских олигархов и использования сделки Бжанией «в корыстных целях».

После того, как протестующие захватили ряд правительственных зданий в Сухуми и потребовали отставки Бжании, тот назвал произошедшее переворотом, но заявил, что готов назначить внеочередные выборы и покинуть свой пост.

В качестве исполняющего обязанности главы республики до избрания нового президента Бжания предложил своего вице-президента Бадру Гунбу. Оппозиция сначала отвергла эту кандидатуру, но затем согласилась.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Навальный стал христианином, не став православным до конца
Общество
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Священник Андрей Кордочкин — о книге «Патриот» и пути политика к вере
6 минут чтения
Сколько стоит лишиться ног? 
Политика
Сколько стоит лишиться ног? 
Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения
4 минуты чтения
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Общество
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив
7 минут чтения
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Криминал
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Девушка шла с последней электрички и пошутила в соцсетях, что этой ночью ее убьют. Так и случилось
13 минут чтения
Я получила инвалидность после родов
Общество
Я получила инвалидность после родов
Врач разрезала мою промежность и сказала «ой». Теперь я живу с мешком для кала
6 минут чтения
Как Кремниевая долина полюбила Трампа
Мир
Как Кремниевая долина полюбила Трампа
Техкорпорации из США много лет поддерживали демократов, а теперь помирились с теми, кого раньше ненавидели
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.