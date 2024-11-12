В Абхазии начались протесты

В частично признанной республике Абхазия в городе Сухуми с 11 ноября идут протесты, которые начались после задержания оппозиционных активистов Омара Смыр, Гарри Кокая, Алмасхана Ардзинба, Рамаза Джопуа и Аслана Гварамия. Они выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией и якобы избили депутата парламента Алмаса Акабу. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба, в свою очередь, сообщил о жестком задержании противников соглашения. «Сам стиль задержания был таким, как будто задерживались особо опасные преступники. Если бы их кто-то пригласил на беседу в СГБ, они сами бы туда приехали», — заявил Ардзинба.

Как пишет телеграм-канал «Республика», протестующие съехались со всей Абхазии и собрались у здания Службы госбезопасности (СГБ) республики. В ответ власти начали стягивать туда военную технику. Протестующие протаранили ворота и двинулись к площади Свободы.

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Также они заблокировали ключевые артерии, ведущие в Сухуми — Гумистинский и Нижний Гумистинский мост, и перекрыли Кодорский мост, который разблокировали после разговора с депутатом местного парламента Бесланом Эмурхба и главой Очамчирского района Бесланом Бигвава. Они пообещали отпустить задержанных активистов. Однако, как утверждает, оппозиционер Левана Микаа, обещание не было выполнено, и протестующие вновь перекрыли мост.

Силовики также попытались разблокировать Кодорский мост, после чего там произошла потасовка, о пострадавших не сообщается. При этом через мосты пропускаю машины скорой помощи, однако туристам приходится переходить их пешком.

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На фоне массовых протестов глава Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности. В пресс-службе Бжании заявили, что «руководители силовых структур доложили о предпринимаемых мерах по предотвращению противоправных действий».

Соглашение между Россией и Абхазией подписали 30 октября этого года. Оно разрешает российским компаниям реализовывать свои инвестиционное проекты на территории частично признанной республики. Теперь парламент должен его ратифицировать. Этот вопрос планировалось рассмотреть на запланированной на 15 ноября сессии.

Как отмечает The Bell, в России документ назвали «взаимовыгодным», однако в Абхазии к этому отнеслись с недоверием.

«В соглашении приоритет в пользу иностранного инвестора вписан почти во все пункты соглашения — в возмещении ущерба, в подключении к электросетям, в выделении земельных участков, в льготах по налогам, в возврате до 50% НДС, в доступе к кредитным ресурсам», — рассказал бывший начальник Управления экономики администрации президента Ахра Аристава.

Депутаты абхазского парламента опасаются, что соглашение будет способствовать созданию неравноценных условий для российских и абхазских компаний. The Bell отмечает, что главным бенефициаром соглашения станет Mantera Group, связанная с семьей главы российского Минсельхоза Александра Ткачева.