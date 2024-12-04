НАТО заявил о передаче Россией ядерных технологий Северной Корее

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе в рамках саммита альянса, что Россия, вероятно, передает Северной Корее ядерные технологии. На это обратил внимание The Insider.

«Мы не должны быть наивными. Есть все основания сделать заявление о том, что ядерные и ракетные технологии перетекают [из России] в Северную Корею», — утверждает Рютте. Он добавил, что не будет «раскрывать разведывательную информацию».

По словам Рютте, передача ядерных и ракетных технологий Северной Корее может стать угрозой не только для Европы, но и для других стран, включая США, Канаду, Южную Корею и Японию.

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Кроме того, Рютте отметил, что страны НАТО нередко слышат угрозы применения ядерного оружия со стороны России. Генсек заявил, что альянс относится к ним «крайне серьезно».

«Давайте также согласимся, что из России исходит много бряцания оружием и Россия хочет, чтобы мы обсудили ее ядерный потенциал. Но мы не хотим тратить на это время. Мы должны убедиться, что наше сдерживание эффективно и мы можем дать отпор любому противнику, который попытается причинить нам вред», — добавил Рютте.

По его словам, Россия оказывает помощь Северной Корее в области ядерных технологий в обмен на войска, которые КНДР отправляет на войну в Украине, а также на оружие.

Ранее сообщалось, что Северная Корея должна получить от России до 700 тонн риса в обмен на отправку военных в Украину, которым российские власти пообещали выплачивать по две тысячи долларов ежемесячно. По данным Bloomberg, КНДР собиралась отправить в Украину около 100 тысяч своих солдат.

В июне этого года во время визита Владимира Путина в Пхеньян Россия и Северная Корея подписали договор о стратегическом партнерстве. В нем в частности говорилось о том, что страны должны оказать друг другу военную помощь в случае нападения на кого-либо из сторон соглашения.