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Политика

Северная Корея получит от России 600 тысяч тонн риса за военную помощь

17:59 04.11.2024

22 октября разведка Южной Кореи представила в Национальном собрании доклад об участии КНДР в российском вторжении в Украину. Член парламента и бывший посол Южной Кореи в России Ви Сон Лак пересказал журналистам содержание этого доклада, пишет газета The Korea Herald. Так, в нем говорится, что Россия раз в месяц будет выплачивать каждому северокорейскому солдату по две тысячи долларов. Также КНДР получит помощь в виде 600–700 тысяч тонн риса.

На фронт отправились около десяти тысяч северокорейских солдат, сообщает Национальное агентство разведки Южной Кореи. Каждому военному Россия будет ежемесячно выплачивать по две тысячи долларов. Таким образом, Северная Корея получит больше 200 миллионов долларов за год, подсчитал Ви Сон Лак. Депутат полагает, что участием в войне КНДР пытается решить финансовый и продовольственный кризисы.

Кроме войск, КНДР отправила в Россию около четырех тысяч рабочих, каждому из которых платят около 800 долларов в месяц, сказано в докладе разведки.

В докладе сказано, что раньше Россия отправляла в КНДР по 50–100 тысяч тонн риса в год, а дефицит зерна в Северной Корее составляет примерно миллион тонн. Теперь, по словам депутата, Россия предложила КНДР 600–700 тысяч тонн риса, и это покроет больше половины дефицита. Оставшуюся нехватку продовольствия КНДР компенсирует за счет продажи России боеприпасов, сказал депутат.

Ви Сон Лак опасается, что теперь из-за договора о взаимной обороне Россия будет помогать КНДР, если на Корейском полуострове начнется новая война.

Ранее министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на встрече с Сергеем Лавровым назвала войну с Украиной «священной».

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