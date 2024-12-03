Любите мемы с животными? Возможно, вы смеетесь над насилием

Смешные рилсы и тиктоки с собаками, кошками и обезьянами набирают миллионы просмотров. Но иногда на этих видео над животными совершают насилие, и их необычные реакции — признак боли или страха. «Холод» объясняет, на каких популярных видео питомцы страдают, а на каких — просто дурачатся.

Коты, которым не нравится мороженое

Смеялись над рилсами, где котов угощают мороженым, а они распахивают пасть и запрокидывают голову? Возможно, животным на этих видео больно. Например, если у них есть заболевания полости рта — а у кошек они встречаются довольно часто.

К тому же кошачий язык практически не воспринимает сахара — соответственно, удовольствия от вкуса мороженого животные не получают. При этом сахар может стать причиной ожирения и диабета второго типа.

Чихуахуа, в которых вселился дьявол

Видео со злобными крошечными чихуахуа, которые рычат, скалят клыки и бросаются на хозяев, — это популярный тренд: их хозяева ведут блоги, где показывают, как в шутку изгоняют из своих питомцев демонов или дразнят их, на первый взгляд, невинными действиями.

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На самом деле этим собакам стоит соболезновать, говорит кинолог Михаил Меньшиков: из-за своего размера малютки чихуахуа чувствуют себя беспомощными рядом с человеком, им сложнее отстаивать свои границы, чем другим собакам. Хозяева алабаев не станут так дразнить своих собак, как делают это ради смешных видео владельцы чихуахуа. Так что питомцы, в которых будто вселился дьявол, — это собаки, которые пытаются защитить свою зону комфорта.

Педро Педро Педро

После того как в тиктоке завирусилось видео с енотом, который танцует в крутящемся кружке, хозяева стали делать такие же ролики со своими питомцами. Кого только не держали перед камерой, раскачивая в такт мелодии: хомяков, кошек, собак, даже коз.

Собаки в таких видео зачастую пытаются сбежать или схватить зубами того, кто их держит, обращает внимание Михаил Меньшиков. Это может быть признаком дискомфорта. Здоровью животных такие тряски перед камерой не вредят, но могут испортить отношения с хозяином.

Толстые животные

В интернете множество видео с толстыми котами или собаками, которые обычно вызывают умиление и смех. Многие хозяева тоже предпочитают смеяться над поправившимися питомцами вместо того, чтобы позаботиться об их здоровье.

Однако существует корреляция между избыточным весом у животных и заболеваниями мочеполовой системы и двигательного аппарата, респираторными заболеваниями и кожными расстройствами. Также такие питомцы более подвержены травмам: ожирение ставит под угрозу качество их жизни и препятствует нормальной физической активности, считают эксперты. Эти факторы влияют и на продолжительность жизни питомца: например, смертность из-за осложнений после операций в 2,8 раз чаще встречается у кошек весом более шести килограммов. У некоторых пород собак — например, у йоркширских терьеров — лишний вес сокращает продолжительность жизни в среднем на 2,5 года.

Танцующие коты

Видео с танцующими котами регулярно попадаются в рилсах и в тиктоке: на первый взгляд животные забавно имитируют человеческие движения.

Но если хозяин ставит кота на задние лапы, чтобы изобразить танец, то он подвергает питомца опасности. Дело в том, что у кошек нет ключиц и физиологически большая часть нагрузки должна приходиться на задние лапы: если человек поднимает кошку за передние лапы, ее обязательно нужно придерживать снизу. Такие «танцы» могут навредить котам — особенно толстым, считает заводчица кошек Оксана Ершова. К тому же вертикальная стойка на задних лапах может плохо сказаться на работе позвоночника и тазобедренного сустава кота, добавляет Михаил Меньшиков.

Собаки-улыбаки

На первый взгляд кажется, что собаки на таких видео улыбаются как люди — а значит, испытывают радость. Однако собачью «улыбку» стоит рассматривать в контексте общего поведения животного и наблюдать за его языком тела. В некоторых случаях она может быть сигналом к примирению: животное дает понять, что хочет избежать конфликта, считает кинолог Михаил Меньшиков. В таких ситуациях собаки показывают зубы, опускают голову, прижимают уши, щурят глаза, виляют хвостом и в целом принимают покорное положение тела. Они используют эту реакцию, например, если хозяин чем-то недоволен, чтобы показать свое подчинение и заверить, что они не представляют угрозы.

Коты и люди в масках

Некоторые хозяева разыгрывают своих котов: надевают на голову огромные маски и проверяют, как те отреагируют. Животные, увидев это, смешно подскакивают и убегают. Хотя нет исследований, которые бы анализировали влияние такого поведения на здоровье кошки, очевидно, что это вызывает дискомфорт и испуг у животного и может быть потенциально вредно. Единственная причина, почему люди это делают, — развлечение и увеселение.

Обезьянки, похожие на людей

Видео с милыми обезьянками, одетыми в детские платьица или комбинезоны, часто становятся вирусными. На самом деле такая одежда сковывает движения обезьяны и может быть неприятна для нее.

На многих популярных видео обезьяны ходят на задних лапах. Это естественно для них, особенно для бонобо, говорит Михаил Меньшиков. Главное, чтобы люди не злоупотребляли этим и не заставляли обезьян ходить так специально.

На многих вирусных видео люди обращаются с обезьянами, как с человеческими детьми: например, раскручивают, держа за руки. Но если дети могут сказать, получают они удовольствие или нет, то обезьяна этой возможности лишена — а по ее эмоциям на видео заметно, что ей этот процесс не нравится, говорит Михаил Меньшиков.

Как и другие приматы, обезьяны умеют смеяться — например, когда их щекочут. Но некоторые видео со смеющимися обезьянами — это на самом деле ролики с животными, которые показывают оскал от испуга. Обезьяне может быть страшно от присутствия человека с камерой, особенно если на руках у нее детеныш, которого нужно защищать.

Коты, которых тошнит

На таких видео котам чаще всего дают понюхать какую-то человеческую еду, а животное делает движение, похожее на рвотный рефлекс. Михаил Меньшиков объясняет, что это может быть реакцией флемена: у котов на верхнем небе расположен орган Якобсона, с помощью которого животное пытается тщательнее унюхать необычный запах, чтобы его изучить.

Оксана Ершова добавляет, что так кошки могут реагировать и на неприятный запах — как если бы человеку дали понюхать тухлое яйцо. Никакой проблемы здесь нет: кошка не страдает, ей просто неприятно.

Воющие хаски

Истошно орущие хаски облетели весь интернет: они принимаются выть под музыку, звук телевизора, перфоратор или голоса хозяев. Это особенность всех ездовых собак, говорит Михаил Меньшов. Они просто сами по себе любят повыть, и нет никакой проблемы в том, чтобы присоединиться к животному и повыть в унисон. Главное — чтобы соседи были не против.

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