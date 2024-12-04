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Мир

Diddy обвинили в подвешивании женщины с балкона

14:53 04.12.2024
Diddy обвинили в подвешивании женщины с балкона

Против рэпера Шона Комбса, выступающего под псевдонимом Diddy, подали новый иск, в котором его обвинили в том, что он подвесил дизайнера Брайану «Бана» Бонголан на балконе 17-го этажа. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно иску, который Бонголан подала в Лос-Анджелесе, инцидент произошел в 2016 году. В тот момент дизайнер ночевала в квартире тогдашней девушки Комбса  Касандры «Кэсси» Вентуры. Она утверждает, что рэпер начал кричать и стучать во входную дверь.

Когда Комбс вошел в квартиру, он столкнулся с Бонголан, которая находилась на балконе. В иске утверждается, что рэпер якобы схватил дизайнера и стал приставать к ней. Затем он поднял ее и стал подвешивать на балконе.

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Отмечается, что Бонголан «попыталась оказать ему сопротивление, откинувшись назад в отчаянной борьбе, чтобы избежать падения на землю и, вероятно, гибели», однако это ей не удалось. В то же время девушка Комбса вышла на улицу и вмешалась в происходящее. В итоге рэпер стащил Бонголан с карниза обратно на балкон, ударив ее о садовую мебель.

Бонголан утверждает, что она не знала и до сих пор не знает, что спровоцировало предполагаемый инцидент. При этом, по ее словам, произошедшее стало «кульминацией серии угроз, запугивания и насилия, которыми были окрашены многие встречи Бонголан с Комбсом с момента их знакомства». Дизайнер потребовала от рэпера возмещения ущерба в размере 10 миллионов долларов.

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Би-би-си отмечает, что Касандра Вентура в 2023 году уже подавала похожий иск против Комбса. В нем говорилось о сексуализированном насилии со стороны рэпера и упоминался эпизод, когда он «поднял одну из подруг Вентуры, как ребенка, и свесил ее с балкона». Тогда иск урегулировали на следующий день после его подачи.

Ранее Комбса обвинили в создании организованной преступной группировки, массовых изнасилованиях, вовлечении в проституцию, принуждении несовершеннолетних к сексу, наркоторговле и незаконном распространении оружия. Против него подали уже более 10 исков.

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