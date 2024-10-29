СМИ: Diddy обвинили в изнасиловании мальчика 10 лет

Против рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, поданы два новых иска по обвинению в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних, сообщает Associated Press. Речь идет о событиях 2005 и 2008 годов, истцам на тот момент было 10 и 17 лет.

«Иски, поданные в Верховный суд штата Нью-Йорк, являются последними в волне исков, в которых истцы утверждают, что подвергались сексуализированному насилию со стороны Комбса на вечеринках и встречах в течение последних двух десятилетий», — отмечает издание.

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Первый иск подан мужчиной, который утверждает, что в 2005 году, когда ему было 10 лет, он был на «прослушивании» у Комбса, которое проходило в отеле в Нью-Йорке. По его словам, помощник Комбса дал ему газировку с наркотиком, а сам рэпер затем изнасиловал.

«Грязная империя сексуализированных преступлений» Рэпера Diddy обвинили в создании криминальной группировки и причастности к массовым изнасилованиям, секс- и наркоторговле. Ему приписывают даже убийство 2Pac Мир 10 минут чтения

По словам истца, он потерял сознание, а когда очнулся его «анус и ягодицы сильно болели», а «штаны были расстегнуты». Комбс, согласно заявлению, пригрозил сильно покалечить родителей мальчика, если он расскажет кому-нибудь о случившемся. Издание People со ссылкой на судебные документы добавляет, что истец все же рассказал родителям о произошедшем, но они «были в ужасе от возможных последствий сообщения о насилии».

Во втором иске заявитель утверждает, что Комбс принудил его к сексу с ним и его телохранителем во время трехдневного прослушивания для телешоу «Making the Band», продюсером которого был Комбс. В иске говорится, что это произошло в 2008 году, когда истцу было 17 лет.

По данным People, Комбса обвиняют в том, что он мастурбировал и «лапал подростка во время личного интервью» в первый день прослушиваний, а на второй заставил его «заняться оральным сексом с ним и его телохранителем», после чего рэпер заявил, что будет «присматривать» за ним. В итоге юношу исключили из конкурса. По его словам, после этого он не мог вернуться в музыкальную индустрию в течение семи лет.

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Ранее Эшли Пархэм обвинила Комбса в изнасиловании пультом от телевизора из-за слов о его причастности рэпера к убийству Тупака Шакура. По ее словам, после Комбса ее также изнасиловали несколько человек, а музыкант угрожал изрезать ей лицо.

Адвокаты Комбса отвергают все обвинения. Представителя нескольких истцов Энтони Бузби они обвинили в «стремлении к публичности». Сам Комбс, против которого также выдвинуты обвинения в рэкете и в торговле людьми в целях сексуализированной эксплуатации, также заявляет о своей невиновности. Суд над рэпером начнется 5 мая 2025 года.