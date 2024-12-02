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Мир

Z-блогер предложил сбросить авиабомбу на протестующих в Грузии

22:26 02.12.2024

Автор телеграм-канала «Zаписки Vетерана» предложил сбросить фугасную полуторатонную авиабомбу ФАБ 1500 на протестующих в Грузии, которые пятый день подряпд выходят на акции после того, как премьер страны Иракли Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года. 

Белгородские телеграм-каналы пишут, что «Zаписки Vетерана» ведет местный Z-блогер Алексей Каргапольцев. В своем посте он называет удар авиабомбой «приемлемой ценой, чтобы сохранить сотни тысяч жизней в будущем».

«Если сейчас власть в Грузии не возьмет ситуацию в свои руки, отдав приказ максимально жестоко разогнать паразитов, то Грузию ждет большая война, в которой погибнут десятки тысяч, а возможно, и сотни тысяч грузин», — говорится в посте.

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Каргапольцев также заявил, что происходящее в Грузии сейчас напоминает Майдан в Украине, и назвал протестующих «проплаченной и подконтрольной евробюрократам оппозицией».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сравнил протесты в Грузии с Майданом и назвал их «попыткой раскачать ситуацию» и осуществить «оранжевую революцию». Песков добавил, что Кремль не будет вмешиваться в происходящее.

Протесты в Грузии продолжаются пятый день и проходят не только в столице, но и в других городах. В Тбилиси силовики разгоняют к вышедших на акции слезоточивым газом и водометами. В ответ протестующие запускают фейерверки и петарды, строят баррикады и разжигают костры.

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Грузинский телеканал Imedi ранее сообщил, что во время протестов у здания парламента задержали восьмерых россиян. Их обвинили в административных правонарушениях.

В ходе освещения протестов пострадали несколько журналистов, всего за время акций задержали более 200 человек, троим из них может грозить уголовное преследование и заключение на срок до семи лет. МВД Грузии заявило о 113 пострадавших силовиках. 

Кроме того, президент страны Саломе Зурабишвили отказалась уходить со своего поста после завершения президентского срока, пока не будет «легитимного парламента». 

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