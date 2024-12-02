Джо Байден помиловал своего сына

Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение

Президент США Джо Байден не сдержал обещания и помиловал своего сына Хантера, которого признали виновным по двум уголовным делам: незаконное приобретение оружия и неуплата налогов. В помиловании американский президент предоставил Хантеру Байдену «полное и безусловное» прощение за любые преступления с 2014 по 2024 год. За это решение на президента с критикой набросились как республиканцы, так и его коллеги по демократической партии. Избранный президент США Дональд Трамп назвал это решение «злоупотреблением» и «нарушением правосудия», хотя в бытность своего первого президентства тоже помиловал родственника. «Холод» рассказывает, в чем обвиняли Хантера Байдена и как в США отреагировали на его помилование.

Решение о помиловании Джо Байден объяснил тем, что считает преследование «избирательным и несправедливым». По его мнению, политика стала частью уголовного процесса против Хантера — Джо Байден уверен, что излишние внимание к его сыну связано с тем, что Хантер — сын президента. Разбирательство в отношении сына президента, по мнению Байдена, проходило слишком строго, а в аналогичных делах против простых граждан суд почти никогда не выносил суровых наказаний и не привлекал к уголовной ответственности.

«Пытаясь сломить Хантера, они пытались сломить меня — и нет никаких оснований полагать, что на этом бы все закончилось. Хватит. Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент принял такое решение», — написал Джо Байден.

В июне 2024 года суд присяжных признал Хантера Байдена виновным по делу о незаконном приобретении оружия. Выяснилось, что сын президента при покупке револьвера скрыл, что борется с кокаиновой зависимостью. В связи с этим он обвинялся и в незаконном хранении оружия. Ему грозило до 25 лет лишения свободы.

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В сентябре 2024 года года он признал себя виновным в неуплате налогов: с 2016 по 2019 год он задолжал налоговым органам 1,4 миллиона долларов. По этому делу Хантер Байден хотел заключить сделку со следствием, но судья признал ее условия несоответствующими действующему американскому законодательству. В заявлении о помиловании Джо Байден написал, что «если бы сделка о признании вины состоялась, то это было бы справедливым, разумным разрешением дел Хантера». В итоге сыну президента по этому делу грозило до 17 лет лишения свободы.

Вынесение приговора по первому делу ожидалось 12 декабря, по второму — 16 декабря. По федеральным правилам Хантер Байден мог получить гораздо меньшие сроки, а то и вовсе избежать уголовной ответственности из-за отсутствия отягчающих обстоятельств: он совершил правонарушение впервые, владел оружием всего 11 дней и никогда им не пользовался.

Повторил за Трампом

Решение о помиловании резонирует с обещаниями, которые Джо Байден давал американцам, что не будет использовать свои полномочия для помилования сына или смягчения его приговора. Кроме того, он заявлял, что восстановит уважение к верховенству закона после президентского срока Дональда Трампа.

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В 2020 году, покидая Белый дом, Трамп объявил о помиловании его близких соратников, которые оказались фигурантами многочисленных уголовных дел. Например, он помиловал отца своего зятя Джареда Кушнера, который в 2005 году получил два года тюрьмы за незаконные взносы в избирательную кампанию, уклонение от уплаты налогов и оказание давления на свидетелей. Помилование сняло с него оставшиеся юридические последствия. Недавно Трамп объявил о планах назначить старшего Кушнера на пост спецпредставителя США во Франции.

Дональд Трамп после своей инаугурации не сможет отменить решение Джо Байдена. Помилование охватывает последние 10 лет (с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024) жизни Хантера, на которые пришлись его пребывание в совете директоров украинской газовой компании Burisma и участие в различных зарубежных проектах, в том числе и в Китае.

Хантер Байден и его жена Мелисса покидают здание федерального суда в Лос-Анджелесе, 5 сентября 2024 года. Фото: Mike Blake / Reuters

Сам Хантер Байден заявил, что после помилования займется помощью страдающим от различных зависимостей. «Я признал ответственность за ошибки, совершенные в самые мрачные дни зависимости. Эти ошибки использовались для того, чтобы публично унижать и стыдить меня и мою семью в политических интересах… Я никогда не буду воспринимать сегодняшнее помилование как должное и посвящу свою жизнь помощи тем, кто все еще болен», — заявил Байден-младший.

Как отреагировали в США на помилование

Избранный президент США Дональд Трамп назвал помилование Хантера Байдена «нарушением правосудия». «Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, “заложников” 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Это злоупотребление и нарушение правосудия!» — написал Трамп на странице в своей соцсети Truth Social, имея в виду участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Американский бизнесмен, член избирательного штаба Трампа и миллиардер Илон Маск считает, что Джо Байден поставил под сомнение целостность США, помиловав сына.

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Глава комитета по надзору Палаты представителей Конгресса Джеймс Комер раскритиковал помилование, заявив, что доказательства против Хантера — «лишь верхушка айсберга». По словам члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, своим решением Байден признал, что Хантер — преступник.

Демократы разделились по этому вопросу. Бывший генпрокурор Эрик Холдер заявил, что помилование было оправданным. Однако губернатор Колорадо Джаред Полис сказал, что, хотя он понимает желание президента помочь своему сыну, «это плохой прецедент, которым могут злоупотребить последующие президенты».

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