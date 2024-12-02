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Политика

Кремль сравнил с Майданом грузинские протесты

15:10 02.12.2024

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Грузии происходит «попытка раскачать ситуацию» и осуществить «оранжевую революцию», пишет РБК. Так Песков прокомментировал протесты в Грузии против приостановки переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

«Мы видели подобные события в целом ряде стран. Наверное, самая прямая параллель, которую можно провести, — это события Майдана на Украине. Все признаки попытки осуществления оранжевой революции. Местные власти принимают меры по стабилизации ситуации, возвращению ситуации к спокойствию», — отметил он.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что происходящее в Грузии — «исключительно ее внутреннее дело», и Москва не собирается в это вмешиваться.

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Грузинский телеканал Imedi ранее сообщил, что в ходе протестов у здания парламента в Тбилиси были задержаны восемь россиян. Отмечалось, что их обвиняют в мелком хулиганстве, неповиновении полиции и других административных правонарушениях.

«Мы, честно говоря, не располагаем информацией, что это за люди. Но, с другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны. Существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет обеспечить контакты для получения информации о том, что вменяется в вину этих граждан. Но мы не располагаем информацией, кто это», — сообщил Песков.

Протесты в Грузии вспыхнули после того, как 28 ноября премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года. Протесты сопровождались нападениями на журналистов и митингующих. Последние обстреливали спецназ фейерверками, а силовики разгоняли протестующих слезоточивым газом и водометами.

По данным Paper Kartuli, после протестов 28–29 ноября в больницы доставили более 40 человек. Издание со ссылкой на Минздрав Грузии пишет, что по итогам акции 1–2 декабря были госпитализированы 37 человек.

2 декабря в Тбилиси прошел марш студентов Тбилисского государственного университета, которые призывали руководство вуза приостановить учебу, а преподавателей «не идти на поводу у правящей партии». Следующую акцию 2 декабря в 18:00 планируют провести студенты Университета Илии, отмечает издание.

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