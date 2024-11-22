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Мир

Назвавшая Обаму «сатанинским педофилом-каннибалом» конгрессвумен войдет в комитет Маска при Трампе

14:21 22.11.2024

Член Конгресса от республиканской партии Марджори Тейлор Грин войдет в Департамент государственной эффективности, главами которого будут Илон Маск и экс-кандидат в президенты Вивек Рамасвами. Об этом она сообщила в своих соцсетях. 

Как сообщает Fox News со ссылкой на собственные источники, Марджори Тейлор Грин будет возглавлять в неправительственном департаменте подкомитет по Повышению государственной эффективности. Ожидается, что он будет заниматься «искоренением расточительства, мошенничества и злоупотреблений в федеральном правительстве». Подкомитет будет расследовать «нерациональные расходы, реорганизовывать федеральные агентства для повышения эффективности и искать решения по устранению бюрократической волокиты». 

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«Я предвкушаю, как стану председателем нового подкомитета, который, по задумке, будет работать рука об руку с президентом Трампом, Илоном Маском, Вивеком Рамасвами и со всей командой Департамента государственной эффективности. Мы будем выявлять и расследовать расточительство, коррупцию и абсолютно бесполезную деятельность ветвей нашего федерального правительства», — сказала Грин. 

Марджори Тейлор Грин, получившая прозвище московская Мардж, неоднократно блокировала помощь Украине, заявляла, что «по-настоящему ненавидит тех, кто поддерживает отправку военной помощи Украине», и говорила, что Зеленский «отправляет» на фронт калек и раненых, потому что власти США вынуждают его продолжать войну. 

Грин верит в конспирологию: она говорила, что лесные пожары в Калифорнии были вызваны «еврейскими космическими лазерами», которые построила семья Ротшильдов, а также утверждала, что Барак Обама и Хиллари Клинтон — «сатанинские педофилы-каннибалы», возглавляющие тайное правительство, против которого борется Трамп.

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