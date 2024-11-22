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Мир

Чешское бархатное

Студенческие протесты подняли всю страну и помогли бескровно победить Советский Союз. Вот как это было
6 минут чтения 22.11.2024
Чешское бархатное

Бархатная, или Нежная, революция в Чехословакии считается одним из главных примеров мирного транзита власти в странах бывшего социалистического лагеря. Недовольство общества советскими порядками и политикой, которую проводило прокремлевское правительство, копилось десятилетиями и к концу XX века вырвалось наружу с такой силой, что остановить его уже не смогли: миллионы протестующих заполнили улицы по всей стране. 17 ноября 2024 года исполнилось 35 лет с первых студенческих протестов, которые охватили всю страну и привели к демонтажу советского режима в Чехословакии. Бессилие коммунистов и Бархатная революция — в фотоистории «Холода».

После окончания Второй мировой войны Чехословакия, ранее разделенная нацистами на две части (Протекторат Богемии и Моравии и Словацкая республика), вернула собственную государственность с небольшими территориальными потерями, однако достаточно быстро попала в новую зависимость. В это время коммунизм был очень популярен, и в 1948 году власть в стране захватили прокремлевские силы, которые начали национализацию предприятий, коллективизацию сельского хозяйства и репрессии против несогласных. Со временем недостатки плановой экономики и недовольство общества советскими порядками вынудили местные власти отойти от классического социализма и искать решение проблем в реформах.

Чехословацкие полицейские врываются в толпу протестующих в Праге во время празднования годовщины создания чехословацкого государства. 28 октября, 1989 год. Фото: Bernard Bisson / Sygma via Getty Images

В 1968 году пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии (по сути — главы государства) занял Александр Дубчек. Он пришел к власти после отставки Антонина Новотного, который тесно сотрудничал с Москвой. Дубчек стал первым словаком, занявшим высшую должность в партии. 

Демонстрация в Праге, 28 октября 1989 года. Фото: Alexis DUCLOS / Gamma-Rapho via Getty Images

Вопреки ожиданиям СССР, Дубчек, проведший детство в советском Кыргызстане и закончивший школу в Горьком, пошел по пути либерализации Чехословакии. В попытке построить в стране «социализм с человеческим лицом» он проводил демократические реформы, которые вошли в историю как Пражская весна. В 1968 году в коммунистической Чехословакии отменили цензуру, разрешили проведение митингов, а жертвы репрессий были реабилитированы. К участию в управлении государством стали допускать беспартийных.

Протестующие возле конной статуи Святого Вацлава в Праге, ноябрь 1989 года. Фото: David Turnley / Corbis / VCG via Getty Images

Советский Союз не одобрил новую политику Чехословакии. Руководство СССР попыталось остановить либеральные реформы с помощью переговоров и вызвало Дубчека в Москву. В итоге переговоры между Чехословакией и СССР прошли в железнодорожном вагоне в Чиерне-над-Тисой (расположена на границе современных Словакии и Украины). С одной из встреч Дубчек просто ушел, так как был взбешен требованиями советской стороны.

Протестующие на улицах Праги, 25 декабря 1989 года. Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG via Getty Images

Никакие договоренности не убедили Москву в том, что чехословацкие коммунисты преданы делу Ленина, и 21 августа 1968 года в Прагу ввели около полумиллиона военных из СССР и его союзников по Варшавскому договору (Польши, Венгрии, Болгарии). Здание чехословацкой компартии окружили бронетехникой, а руководство Чехословакии во главе с Дубчеком арестовали и вынудили подписать так называемый Московский протокол, который отменял все реформы Пражской весны и восстанавливал советский статус-кво. На смену Дубчеку пришло новое правительство во главе с Густавом Гусаком, полностью лояльным СССР.

Новая попытка

Перестройка в СССР и демонтаж просоветских режимов в Польше и Венгрии к концу XX века подогревали демократические настроения и в Чехословакии. В 1988 году по стране прошло несколько митингов, которые были приурочены к историческим датам. Начавшиеся как тематические мероприятия, постепенно они стали все более политизированы: участники требовали отставки социалистов. Власти реагировали жестко: разгоняли эти акции протеста с помощью дубинок и водометов, что только увеличивало число сторонников протестов.

Молодые люди зажигают свечи на месте, где во время Бархатной революции были ранены студенты, Прага, 1989 год. Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG via Getty Images

17 ноября 1989 года в Праге прошла студенческая акция памяти Яна Оплетала, чешского студента, который погиб в 1939 году, протестуя против немецкой оккупации Чехословакии. Мирная демонстрация переросла в протестную акцию с требованием к коммунистам уйти в отставку и запустить демократические реформы, однако власти жестоко разогнали демонстрантов. Действия силовиков породили слухи о новом погибшем студенте.

Демонстрация с 50 000 роз в Праге, 9 декабря 1989 года. Фото: Gilles Bassignnac / Gamma-Rapho via Getty Images
Чехословацкие рабочие бастуют в поддержку Бархатной революции, 1989 год. Фото: David Turnley / Corbis / VCG via Getty Images

На фоне этих слухов университетское сообщество объявило забастовку и новые протесты, к которым впоследствии примкнули представители интеллигенции и рабочих профессий. Центром протеста стала Прага, на улицах которой ежедневно собирались сотни тысяч человек. Крупнейшая акция протеста прошла 26 ноября, а с 27 ноября по всей стране была объявлена национальная забастовка: на работу отказались выходить даже сотрудники предприятий круглосуточного цикла. Вариант силового подавления протеста власти больше не рассматривали.

Демонстрация в Праге, ноябрь 1989 года. Фото: David Turnley / Corbis / VCG via Getty Images

Организовывать протесты помогла интеллигенция Чехии из движения «Гражданский форум» — именно его участники впоследствии участвовали в переговорах с представителями социалистических властей и добились от них принципиальных уступок и демонтажа коммунистического режима. Лидером «Гражданского форума» был Вацлав Гавел — диссидент, писатель и драматург.

Чехословацкие полицейские на улице во время протеста в Праге, 23 ноября 1989 года. Фото: Jacques Langevin / Sygma via Getty Images

Несколько попыток правительства советской Чехословакии найти компромисс с протестующими потерпело неудачу. Коммунисты пытались сохранить часть позиций во власти за собой, однако эти условия не устроили демократическое движение. 3 декабря состав правительства был изменен: в него вошел сторонник Александра Дубчека и идеолог Пражской весны Мариан Чалфа. Уже через неделю обновленное правительство ушло в отставку, а президент Чехословацкой ССР Густав Гусак поручил Чалфе сформировать правительство национального согласия, после чего и сам Гусак ушел в отставку, освободив должность президента.

Жители Праги после объявления о том, что Чешская коммунистическая партия ушла в отставку 24 ноября 1989 года. Фото: Jacques Langevin / Sygma via Getty Images

Треть нового правительства составили представители демократической оппозиции, однако большинство все еще было коммунистами. В результате переговоров между Чалфой и Гавелом стороны договорились, что Чалфа поддержит Гавела в его борьбе за президентский пост, но сохранит за собой кресло премьер-министра. 22 декабря при непосредственном участии Чалфы Гавел и Дубчек стали едиными кандидатами на должность президента республики и председателя Федерального собрания ЧССР. Спустя неделю Федеральное собрание утвердило их кандидатуры, а страна вошла в новую для себя эпоху — суверенной демократической республики.

Александр Дубчек и Вацлав Гавел поднимают тост за отставку коммунистического политбюро на стадионе «Спарта» в Праге, 25 ноября 1989 года. Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG via Getty Images
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Фото:Georges Merillon / Gamma-Rapho via Getty Images
Автор:редакция «Холода»

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