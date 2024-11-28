Просто чилловый парень

В соцсетях расходится новый мем. Пользователи хотят быть такими же умиротворенными, как нарисованная собака в джинсах с подворотами

В твиттере, инстаграме и тиктоке вирусится мем Just a chill guy (с англ. «просто спокойный парень»). Нарисованная собака смотрит на зрителя и ухмыляется, потому что ей «на самом деле на все плевать». Откуда взялся персонаж и почему нам легко себя соотнести с ним — рассказываем в новом материале рубрики «Холода» «Интернет и мемы».



Картинку с человекоподобным псом, одетым в серый свитер, подвернутые джинсы и красно-белые кеды, в октябре 2023 года выложил в твиттере иллюстратор из США Филипп Бэнкс. «Мой новый персонаж. Все его поступки продиктованы тем, что он просто спокойный парень и ему похуй на все», — написал Бэнкс под рисунком.

Фото: X

Бэнкс живет в Северной Каролине. На его аккаунт в твиттере подписано больше 70 тысяч человек, еще 35 тысяч фолловят его в инстаграме. В соцсетях он регулярно выкладывает новые скетчи и рисунки на заказ. Бэнкс рисует необычных людей и героев фильмов и сказок, но популярность ему принесли именно антропоморфные животные.

Осенью 2024 года нарисованный пес завирусился в соцсетях после того, как один из пользователей тиктока сравнил его с персонажем по имени Крис из мультсериала «Гриффины». Крис — подросток с задержкой развития, который в 14 лет часто ведет себя как совсем маленький ребенок.

«Поначалу мы были о нем невысокого мнения, но чем больше мы его узнавали, тем глубже он проникал в наши сердца», — писали в тиктоке про Криса и про «спокойного парня».

После этого пользователи стали все чаще выкладывать шутливые ролики, в которых «чилловый парень» остается спокойным в любых обстоятельствах, даже когда любимая команда проигрывает, отношения портятся, а вся жизнь идет наперекосяк.

Фото: X

Фото: X

У каждого свой

Мем быстро стал «жизненным» для тысяч пользователей соцсетей, которые стали ассоциировать себя с нарисованным псом и в шутку, писать, что chill guy — их «новый персонаж». Ведь «чилловый парень» тоже не слышит будильники по утрам, не хочет ругаться из-за того, что его плохо постригли, смотрит аниме вместо того, чтобы искать работу и думать о будущем.

Правда, иногда мемы получаются даже слишком грустными.

Фото: X

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Фото: X

Грустно становится и после вариации мема под слова из сериала «Декстер» «They make it look so easy». В этой версии картинки с «просто чилловым парнем» появляются под грустную музыку, а голос за кадром говорит: «Глядя на них, кажется, что это так просто — находить контакт с другими людьми. Как будто никто не говорил им, что это самая сложная вещь на земле».

Со временем во вселенной «чиллового парня» от Филиппа Бэнкса появились и другие герои: «старый персонаж» — полная противоположность «чиллового парня», которую все беспокоит, а также женская версия — just a chill girl («просто чилловая девушка»).

В тиктоке также существует мотивирующая версия мема с «чилловым парнем»: созданный с помощью нейросети голос Брайана Гриффина — собаки из мультсериала «Гриффины» — ломает шаблон мема и начинает давать советы, чтобы найти счастье и преуспеть в жизни.

«Я знаю, что должен быть спокойным и сдержанным парнем, которому на самом деле на все плевать. Но я устал пытаться быть кем-то, кем я не являюсь. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас подумал о чем-то, что делает тебя счастливым. То, что ты представил, — гонись за этим. Всей душой <…> И я не пытаюсь сказать, что жизнь легка. На самом деле, я бы сказал, что единственный способ добиться чего-то — это пройти через трудности, чтобы добиться цели, пока возможность не упущена. Это трудный путь, но все ценное — сложно. Подумай об этом».



Некоторые пользователи даже делают косплеи или подставляют музыку из роликов про «чиллового парня» на кадры из своей жизни.

Мем подхватили и известные бренды. В рекламе образ «чиллового парня» используют Sprite, баскетбольный клуб March Madness и профессиональная лига американского футбола NFL.

Неспокойная история с криптовалютой

«Чилловый парень» стал настолько популярен, что с ним создали криптовалюту. Она так и называется — chillguy. Ее запустили на платформе мем-криптовалют Pump.fun 15 ноября.

В середине ноября объем торгов валюты составлял всего 11 тысяч долларов. Вместе с ростом популярности мема объем торгов вырос до 4,4 миллиона за 30 часов. Позже стоимость chillguy выросла с 10 миллионов до 500 миллионов долларов примерно за одни сутки.

К 27 ноября chillguy торгуется на криптобирже по курсу около 0,6 доллара за одну монету. Общий объем торгов валюты составляет около 624,3 миллиона долларов, и эта цифра только растет, однако неизвестно, как долго это продлится, потому что, как выяснилось, с создателем персонажа художником Филиппом Бэнксом это никто не согласовывал. Ему не понравилось, что его произведение стали использовать для продвижения криптовалюты. Бэнкс зарегистрировал персонажа как объект авторского права, чтобы его больше не смогли использовать для извлечения выгоды.

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