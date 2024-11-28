СМИ: американская разведка не верит в возможность ядерной войны

Ядерная война маловероятна, несмотря на предупреждения Владимира Путина, звучащие в ответ на удары Украины по России дальнобойными ракетами. Об этом агентству Reuters заявили пять источников, близких американским разведывательным службам.

Оценка разведывательных данных за последние семь месяцев позволила сделать вывод, что ядерная эскалация вряд ли станет результатом решения об ослаблении ограничений на использование Украиной американского оружия. Ничего не изменилось и после того, как президент США Джо Байден изменил позицию США в отношении дальнобойных ракет, сообщили собеседники Reuters.

Речь о разрешении Украине бить американскими ракетами ATACMs с дальностью полета 300 километров по любым необходимым целям в России, напомнил источник агентства в Конгрессе. Запуск Россией новой баллистической ракеты был предназначен для предупреждения Вашингтона и его европейских союзников, но не изменил выводов разведки, пишет Reuters.

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Изначально чиновники сопротивлялись разрешению на удары ATACMs, ссылаясь на неуверенность в том, как отреагирует Путин. Некоторые из чиновников, в том числе в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте, опасались ответных мер в отношении американских военных и дипломатов, а также нападения на союзников по НАТО. Некоторые опасались именно ядерной эскалации, передает агентство.

По словам собеседников Reuters из числа американских чиновников, Байден изменил свое мнение из-за того, что Северная Корея вступила в войну против Украины на стороне России.

Один из пяти опрошенных журналистами американских чиновников сказал, что Вашингтон считает Москву не стремящейся к эскалации с помощью своих ядерных сил, но уверен: она будет искать способы противостоять тому, что считает эскалацией со стороны США. По словам чиновника, создание новой ракеты является частью подобных усилий.

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Некоторые официальные лица в США сейчас считают, что опасения по поводу эскалации, в том числе ядерной, были преувеличены. Но подчеркивают: общая ситуация в Украине остается опасной, и ядерная эскалация полностью не исключена. Способность России найти другие скрытые способы возмездия Западу по-прежнему вызывает у официальных лиц беспокойство, пишет Reuters.

Россия, скорее всего, расширит кампанию диверсий против объектов в Европе, чтобы усилить давление на Запад из-за его поддержки Киева, сказали журналистам два высокопоставленных чиновника, один законодатель и два помощника конгрессменов.

«Гибридный ответ России вызывает беспокойство», — сказала директор отдела евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент. Под гибридным ответом она имела в виду диверсии России в Европе, уточнило агентство. «Вероятность эскалации никогда не исключалась. Теперь опасения усилились», — добавила эксперт.