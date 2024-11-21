Путин заявил об «элементах глобального характера» войны в Украине

Владимир Путин заявил, что война в Украине «приобрела элементы глобального характера». Также Путин допустил возможность ударов по объектам стран-производителей ракет, запущенных по целям в России. Обращение 21 ноября опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин выступил с обращением, которое не было анонсировано заранее. В нем он подтвердил, что Россия ударила по заводу в Днепре баллистической ракетой «Орешник» без ядерного оснащения. По его словам, атака была ответом на украинские удары дальнобойными западными ракетами.

В своем обращении Путин вновь обвинил «США и их союзников по НАТО» в начале российского вторжения в Украину и «разрушении системы международной безопасности». Он пообещал, что Россия будет бить по военным объектам стран, которые разрешают применять свое оружие против российской армии.

«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально», — заявил Владимир Путин. «Если кто-то еще в этом сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет», — добавил он.

Владимир Путин признал, что 19 ноября Украина нанесла удары американскими ракетами ATACMS, а 21 ноября — британскими Storm Shadow и HIMARS. Путин отметил, что целями атак стали военные объекты в Брянской и Курской областях.

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Путин утверждает, что Россия разрабатывает ракеты средней и меньшей дальности по типу «Орешника» в ответ на то, что США, по его словам, размещают похожие ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам Путина, системы противоракетной обороны в Европе не способны перехватить «Орешник» и подобные ему ракеты.

«Продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту», — обвинил США Владимир Путин.

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