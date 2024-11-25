СМИ: Франция и Британия обсуждают возможность отправить войска в Украину

В Европе возобновили обсуждение возможности отправить в Украину войска западных стран и сотрудников частных военных компаний, сообщила Le Monde со ссылкой на собственные источники. Об этом вновь заговорили на фоне ожидания отказа США от поддержки Украины после вступления в должность президента Дональда Трампа, уточнило издание.

«Конфликт в Украине вступает в новую фазу эскалации», в том время как условия, на которых американцы могут «отстраниться от участия в коалиции», до сих пор не ясны, объяснили источники газеты.

Обсуждение возможной отправки войск европейских стран в Украину на войну с Россией первым начал в феврале президент Франции Эммануэль Макрон. Идея встретила резкое противостояние некоторых стран во главе с Германией, напомнила Le Monde. Однако этот сценарий «не был похоронен», отметили источники газеты.

Эту идею, как сообщается, снова озвучили 11 ноября во время визита во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Источник газеты из числа британских военных рассказал, что между Великобританией и Францией ведутся переговоры об оборонном сотрудничестве, в том числе с целью создать «твердое ядро союзников в Европе» не только раджи поддержки Украины, но и ради европейской безопасности в широком смысле.

Действительно ли побеждает Россия? Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов Политика 4 минуты чтения

Во время визита министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро в Лондон 22 ноября обсуждение продолжилось, пишет Le Monde. На следующий день в интервью Би-би-си министр призвал западных союзников «не устанавливать красных линий» в поддержке Украины. Отвечая на вопрос о возможности отправки французских войск в регион, он сказал: «Мы не исключаем никаких вариантов».

Власти Франции пока не дали официального разрешения на отправку в Украину своих войск или «частных подрядчиков», пишет газета. Но такие предложения им поступили еще несколько месяцев назад, утверждают собеседники Le Monde.

Одно из предложений касается использования Défense Conseil International (DCI), главного подрядчика Министерства обороны Франции, который сейчас отвечает за мониторинг экспортных контрактов на поставку французского оружия и передачу ВСУ военных технологий. Компания DCI на 55% принадлежит французскому правительству, уточнило издание.

Я уехала из России в Германию и не хочу обратно Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив Общество 7 минут чтения

DCI, персонал которой на 80 % состоит из бывших военных, готова вести обучение солдат ВСУ на территории Украины, как она делает это сейчас во Франции и Польше. При необходимости компания могла бы обслуживать французское военное оборудование, отправленное в Киев, пишет Le Monde.

Уже присутствующая в Украине британская компания Babcock обратилась к DCI с предложением о совместном использовании своих мощностей. В мае Babcock объявила, что «ведет работу» по созданию в Украине пункта технической поддержки, «включая ремонт и капитальный ремонт военной техники», процитировала газета годовой отчет британской компании.

В мае бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что первые французские военные уже находятся в Украине.