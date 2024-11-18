Я уехала из России в Германию и не хочу обратно

После начала полномасштабного вторжения России в Украину невролог Мария из Петербурга переехала в Германию. Первые месяцы в эмиграции оказались сложными, но теперь Мария счастлива, что живет в Европе. Ей нравятся уровень жизни и условия, которые там созданы для врачей. Она рассказала «Холоду» о том, как адаптировалась в чужой стране, что врачи из других стран должны делать, чтобы подтвердить свою квалификацию, и о том, в чем разница работы врачом в России и Германии.

Фамилия не указана по просьбе героини.

Мне 35 лет. Я работаю врачом-неврологом и почти всю свою жизнь прожила в Петербурге. Там я работала в приемном покое государственной больницы, потом — в частных клиниках. Когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины, я твердо решила уезжать из страны. Но этот процесс оказался намного дольше и сложнее, чем я предполагала.

Я рассматривала две страны для переезда: Финляндию и Германию, потому что они более-менее дружественны к врачам с российскими дипломами. А еще там достаточно прозрачная процедура подтверждения врачебной специальности. Эмиграция для медика из России — это всегда геморрой: например, в США я даже не думала переезжать, потому что это требует очень больших финансовых и временных вложений.

Я ждала визу полгода

Из ближайших к России стран Германия показалась мне самой удобной. Я еще в студенчестве учила немецкий и решила, что смогу реанимировать знание языка. Я думала, что у меня есть какое-то время подучить язык перед тем, как уехать из страны. Но в сентябре 2022 года российские власти объявили мобилизацию, и я решила, что уезжать надо быстрее, а язык я доучу уже там. Но этот план пошел не совсем гладко.

Я купила курс изучения языка, поэтому ехала по языковой визе. Тогда я думала, что уезжаю с уровнем B2, а по факту он оказался ниже. Мне казалось, что я хорошо помню немецкий, но уже после первого урока выяснилось, что я знаю только слова «ручка» и «научная работа». Курс был очень интенсивным, и еще у меня был дополнительный курс для врачей для подготовки к первому экзамену: медики, которые претендуют на получение диплома, должны еще сдать так называемый технический немецкий.

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Еще одной трудностью было то, что мне пришлось долго ждать визу. Если до войны мои коллеги-врачи ждали языковую визу не больше шести недель, то я смогла уехать только через полгода. Я подала документы в ноябре 2022 года, а получила визу только весной 2023-го, и 30 апреля уехала из России. С мужем мы договорились, что я уеду в Германию, а он пока останется в Петербурге, потому что не может оставить свою работу.

Параллельно с изучением языка мне нужно было собрать кучу документов. В итоге кипа моих бумажек весила 3,5 килограмма. Еще мне нужно было отправить переводы документов в немецкий минздрав и запустить процедуру подтверждения моего диплома.

Тебе могут не ответить на 200 резюме

Бюрократическая машина в Германии работает надежно, но страшно медленно. После переезда тебе надо зарегистрироваться — иначе тебе не откроют банковскую карту. Без карты ты не можешь получить доступ к деньгам, а для национальной визы нужно доказать наличие у тебя денег на счету и открыть блокированный счет, который будет подтверждать, что у тебя достаточно средств для пребывания в Германии (банковский счет для иностранцев, позволяющий подтвердить их финансовую состоятельность. Сейчас минимальная сумма блокированного счета, необходимая студенту для подачи заявки на немецкую визу, составляет 11904 евро: она блокируется на год, у владельца есть доступ к не более чем 992 евро в месяц. — Прим. «Холода») — к этим деньгам ты не имеешь доступа напрямую. У меня был блокированный счет на шесть тысяч евро.

Мне надо было встать на регистрацию и получить ВНЖ. Сразу после приезда я зарегистрировалась в Ausländerbehörde — это ведомство по делам иностранцев. Там мне выдали временное удостоверение легального пребывания в стране — без него или немецкого ВНЖ ни один банк не сможет открыть счет, а с этим документом банк знает, что мой вид на жительство в работе.

Главный банк Германии Deutsche Bank сразу отказал мне в открытии счета из-за санкций и политики компании. Знакомые отговаривали от онлайн-банка Revolut, но в итоге именно они открыли мне счет. Приложения банков не принимают такие справки автоматически, в отличие от ВНЖ. Поэтому я написала им в техподдержку и отправила документы, сказав, что я врач из России. Больше никаких проблем с банком у меня не было.

Гамбург. Фото: Alexander Bagno / Unsplash

В июне 2023 года я сдала первый языковой экзамен и где-то через три недели получила сертификат. Потом я отправила документы во врачебную палату и стала ждать встречу на следующий экзамен. Эти документы обрабатывали до осени: я получила номерок на сдачу экзамена по техническому немецкому только в ноябре — без него я бы не смогла начать работать. Сам экзамен я сдала в феврале 2024 года и только в марте приступила к работе. Это все вполне понятные бюрократические штуки, но это бесит, когда ты в цейтноте.

Я ехала в Германию без понимания, где я буду работать: думала, что сначала подучу язык, а уже потом пойду на собеседование. Но в конце концов запасы стали заканчиваться, и я поняла, что уже пора идти работать. До устройства на работу в Германии я жила на финансовую подушку, которая была у моей семьи. Я потратила тысяч 20 евро только на документы и довольно скромное проживание. Одни только переводы всех моих дипломов и учебных планов обошлись мне тысяч в пять евро. Врачебные экзамены и процедура подтверждения диплома тоже стоят денег.

Я так устала от незнакомых бюрократических вопросов, которые на меня свалились в новой стране, что поняла: у меня нет сил на попытки самостоятельно найти работу. В Германии очень большой поток врачей, и из-за огромного количества желающих клиники не отвечают тебе на резюме, которые ты присылаешь сама. Ты можешь отослать 200 штук, и никто тебе не ответит. Я решила, что не готова к такому стрессу, и обратилась к врачу-реаниматологу из Украины, которая давно переехала в Германию, ведет свой блог в инстаграме, работает здесь и помогает медикам найти работу. Она связала меня с агентством по трудоустройству.

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Это агентство абсолютно бесплатно нашло мне несколько вакансий, из которых я выбрала работу неврологом. После переезда в Германию врач может выбрать себе любую новую специальность и переучиться на нее. Их система образования после окончания университета сильно отличается от российской. У нас ты идешь в ординатуру и просиживаешь там штаны какое-то время, а потом сразу идешь работать по специальности. В Германии ты можешь год проработать в хирургии, два года в терапии, потом пойти в психиатрию и затем уже выбрать, что тебе ближе.

Лично мне хотелось продолжать работать в неврологи — я люблю эту специальность. Я сходила на собеседование в частную клинику, мне все понравилось, и я туда устроилась (к тому моменту я уже сдала все языковые экзамены, которые нужны врачу для того, чтобы начать работу).

Нет никаких переработок и выгорания

Конечно, аренда и коммунальные услуги в Германии дороже, чем в России и Восточной Европе. Но здесь я получаю в районе 4,5–4,8 тысяч евро после вычета налогов. Моя зарплата позволяет мне снимать большую квартиру и откладывать деньги. В Петербурге я даже с собственной квартирой я не могла копить деньги, потому что каждый месяц уходила в ноль.

Как и все врачи, в России я получала не очень много. В стационаре, куда я устроилась сразу после института, я получала 80 тысяч рублей, работая на полторы ставки, — это тяжелая работа с постоянными переработками. Потом началась пандемия ковида — нам стали больше платить, но и работы еще прибавилось. Я получала 300–350 тысяч рублей в месяц, но просто не вылезала из больницы: приходила домой, спала сутки и снова уходила на работу. Это было очень тяжело: да, я начала откладывать, помогать родителям, но это была не жизнь. Я выгорела и в 2021 году ушла из стационара.

После этого я поработала в двух частных клиниках, но и там я не зарабатывала больших денег: примерно 100 тысяч рублей в месяц, — зато график был более щадящий.

В Германии я особенно ни в чем себя не ограничиваю и считаю, что качество моей жизни стало лучше. А главное, мне здесь очень спокойно. У меня нет никаких переработок и выгорания, я могу позволить себе просто жить. Я ухожу с работы вовремя, и мне никто не звонит после рабочего дня с требованиями срочно поправить историю болезни, иначе мир кончится.

Смотрю на пенсионеров и вижу, на что идут налоги

Подоходный налог с моей зарплаты составляет около тысячи евро. Чем больше ты зарабатываешь, тем, соответственно, больше налогов платишь. Пенсионное страхование обходится мне в 500–600 евро в месяц. Столько же стоит и медицинская страховка, которая оплачивается отдельно. Есть еще всякие побочные страховки. Система вычета налогов здесь настолько сложная, что ее часто не могут объяснить даже сами немцы.

Налоги в Германии — штука неприятная. Но, глядя на местных пенсионеров, я вижу, на что они идут. На пожилых людей здесь очень приятно смотреть: они активные даже в инвалидных креслах и с кислородной трубкой в носу. Я видела дедушку в инвалидной коляске, который подкатил к какому-то лоточку с сосисками, взял себе еду и пиво и наслаждался жизнью.

В Германии я могу быть уверенной, что не сгнию в квартире, покрытая пролежнями и забытая семьей. Здесь отлично работает социальная система, и я вижу это по своим пациентам. Тут нет такого ужаса, когда человека привозят в больницу из дома престарелых с пролежнями, пневмонией и в предсмертном состоянии. Ты читаешь историю болезни человека с кучей диагнозов и думаешь: сейчас тебе привезут мощи. А к тебе приезжает ухоженный человек, который ходит, спокойно разговаривает, шутит.

Хайдельберг. Фото: Ruben Hanssen / Unsplash

Еще здесь можно сделать возврат подоходного налога — то есть подать декларацию и вернуть часть денег. Я работаю первый год, и декларацию мне нужно подавать в следующем году, а вот моя коллега вернула себе за переезд пять тысяч евро.

В моей клинике много врачей-иностранцев, которым помогают местные медики. Лично мне помогают даже соседи в доме, где я снимаю квартиру. Они сразу взяли меня в свое соседское товарищество. Мы тусуемся с ними, отмечаем вместе дни рождения, ходим в рестораны. По моему опыту, и приезжие врачи, и немцы очень благосклонно настроены к мигрантам — но я живу в маленьком городе на западе страны. Слышала, что на бывшей территории ГДР у местных может быть не такое радушное отношение к приезжим.

В Петербурге в государственной больнице я поняла, что, несмотря на то что лично мне медицина интересна, я не готова работать бесплатно. У меня есть потребности, но я не хочу пахать на работе без выходных, чтобы хоть как-то их закрывать.

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С частными клиниками тоже все сложно. Некоторые из них откровенно сажают тебя на проценты, а пациентов разводят на всякие услуги: «А чего ты так мало исследований назначил? А чего так мало анализов?» Я в таких не работала, но знаю, что они есть. Еще есть частные клиники, в которых от тебя требуется вести блог. Это нужно, чтобы ты стал популярным, записей к тебе было больше, и ты мог повышать ценник. Но я училась на врача, а не на блогера.

Российское государство не выделяет деньги на врачей — исключением стала пандемия коронавируса, но и тогда с выплатами были проблемы. Я заболела ковидом на работе, но мне за это не выплатили компенсацию. Почему в России на регулярной основе нельзя врачам платить на уровне с Европой? Да, мое поколение получает больше, чем предыдущее, но очень сложно жить в России, если ты обычный врач. А рядовые медики в Германии могут расслабиться: у них всегда есть стабильный доход и хватает денег на жизнь.

Поначалу не понимаешь, какое учреждение чем вообще занимается

Некоторые моменты адаптации к жизни в Германии оказались сложными для меня. В России я была специалистом-неврологом с законченным образованием. А здесь я все еще прохожу этапы подтверждения квалификации. Сейчас я работаю по временной лицензии и жду постоянной. Для того чтобы ее получить, нужно сдавать экзамен вообще по всей медицине или заказывать юридическую экспертизу деятельности. Эксперты проверяют учебный план твоего университета и прочее — в общем, соответствуешь ли ты немецким стандартам как врач. Потом мне надо будет собрать все свои бумажки и доказывать, что я готовый к практике невролог, а потом ждать экзамена уже именно по неврологии.

В России все решения в отношении пациента я принимала сама и могла делать так, как вижу. А здесь у меня возникают споры с моим супервизором даже о назначении антидепрессантов. Я должна с ним периодически советоваться. И я думаю: блин, я же больше тебя знаю в плане лечения той же мигрени, профилактики и так далее. Что ты вообще говоришь?

После самостоятельной работы сложно выслушивать другие точки зрения, когда ты точно знаешь, что твоему пациенту может помочь.

Я петербурженка в нескольких поколениях и до прошлого года не представляла, что такое даже переезд в другой город. В Германии первое время для меня все было незнакомо: стою на площади, напротив какая-то ратуша. А где магазин, где почта, где собес? Ты не понимаешь, какое учреждение чем вообще занимается. И еще меня бесила фоновая тревожность: вдруг у меня начнут проверять документы, а с ними окажется что-то не так, и меня депортируют?

Но при этом, когда у меня проверяли документы в России, мне каждый раз казалось, что меня посадят в тюрьму. А тут никто их просто не будет проверять, если ты себя ведешь тихо, в драку не лезешь. Даже если у тебя истекает вид на жительство и ты не можешь записаться в министерство по делам иностранцев, тебе ничего не будет. Ты просто записываешься на доступный слот, приходишь и говоришь, что не было номерков — местные власти спокойно относятся к просроченным документам, если это случилось не по вине человека. Чиновники в Германии очень дружелюбно настроены и вежливы, несмотря на большую загрузку.

Четыре поколения показывают нам, что ситуация в России особо не улучшается

Я не думаю, что в обозримом будущем вернусь в Россию. Если смотреть на вещи трезво, то я сомневаюсь, что политический режим при моей жизни изменится. Даже если вдруг придут новые люди, которые будут строить демократию, разве они скажут первым делом: «Давайте нормально врачам платить, как это делают в Германии»?

Моя жизнь не бесконечна, и я не хочу ждать призрачных перспектив. Я хочу просто ходить на работу, получать за это деньги и иметь возможность обеспечить себя, свою семью и свои хобби. Мой свекор как-то сказал мне: «Ты что, такой потребитель? У тебя нет призвания?» Да, у меня нет призвания. Я просто делаю работу хорошо и качественно, она мне интересна, но если мне скажут: «Маш, ты выиграла миллиард евро в лотерею, тебе не нужно больше работать», — я не буду работать. Мне есть чем заняться: я бы ходила в горы, читала, смотрела фильмы. Но мне нужно работать — а эта работа мне приятна, за нее платят деньги, поэтому я на нее хожу.

Фрагмент берлинской стены с граффити Дмитрия Врубеля «Братский поцелуй». Фото: Jeison Higuita / Unsplash

Я не думаю, что на моем веку в России будет возможность для work-life balance. Может быть, наши внуки застанут это. Но мои родители жили плохо. Бабушка и дедушка с обеих сторон тоже жили отвратительно, и у прабабушек с прадедушками был полный трэш в материальном плане. То есть четыре поколения показывают нам, что ситуация в стране особо не улучшается.

В России, например, одержимы покупкой недвижимости. В Германии никто первым делом не покупает квартиры: здесь спокойно живут люди, которые снимают жилье до конца жизни. И они не парятся. У нас же идея фикс купить квартиру, потому что у предыдущих поколений не было возможности что-то приобрести.

Я прожила в России 34 года, из которых я жила неплохо лет шесть: где-то с 2004 по 2009 год. До этого были 1990-е, когда мы ели буквально хлеб с водой. Потом я закончила школу и был короткий период, когда доходы вроде как выросли, доллар по 30 рублей, я смогла что-то посмотреть за границей. А потом все снова покатилось в никуда. Поэтому в России я уже не видела никаких перспектив. А в Германии я такие перспективы вижу. К тому же Германия приняла закон об ускоренном получении гражданства для специалистов, и у меня есть шансы довольно быстро получить немецкий паспорт.

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