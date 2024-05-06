В США допустили отправку американских войск в Украину

США отправят свои войска в Украину в случае поражения Киева в войне. Об этом в интервью программе «60 Minutes» на телеканале CBS заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», — сказал он.

Джеффрис также заявил, что, по его мнению, Владимир Путин стремится восстановить СССР и вслед за Украиной будет угрожать другим странам, которые ранее входили в состав Советского Союза, а сейчас являются членами НАТО.

«Должны ли мы верить с учетом такой последовательной агрессии, что если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только на Украине? Конечно, нет», — сказал Джеффрис.

Ранее о готовности отправить своих военных в Украину заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Он пояснял, что это произойдет в том случае, если российские войска смогут прорвать фронт, а Киев обратится к Парижу с соответствующей просьбой.

4 мая бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье, опубликованной Asia Times, написал, что первые французские военные уже находятся в Украине.

По его словам, туда прибыла первая группа военнослужащих в количестве около 100 человек, в числе которых специалисты по артиллерии и наблюдению. Всего же, по данным Брайена, в Украину должны прибыть 1500 французских военных. Они будут развернуты для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске.

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