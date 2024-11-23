Стала известна судьба приговора Трампу по делу о тайных выплатах порноактрисе

Верховный суд штата Нью-Йорк отложил вынесение приговора избранному президенту Дональду Трампу на неопределенный срок. Оглашение вердикта по делу о фальсификации налоговой отчетности ради сокрытия сексуального скандала должно было состояться 26 ноября. У защиты есть возможность добиться прекращения дела, сообщила The New York Times.
Судья Хуан Мерчан вынес решение, согласно которому приговор будет оглашен после того, как защита предоставит свои аргументы, а прокуратура Манхэттена на них ответит. Судья официально попросил юристов Трампа представить все необходимые документы до 2 декабря. После чего у стороны обвинения будет неделя на ответ. Это позволит судье вынести приговор или прекратить дело до рождественских праздников, пишет NYT.
Перенести оглашение приговора попросила прокуратура — чтобы избежать закрытия дела из-за победы Трампа на выборах, сообщила газета. В письме от имени окружного прокурора Элвина Брэгга 19 ноября ведомство не поддержало заморозку дела на четыре года, но назвало такой вариант предпочтительней, чем закрытие дела.
«Инаугурация обвиняемого поднимет беспрецедентные юридические вопросы», — предупредила прокуратура. Ведомство заявило, что «глубоко уважает фундаментальную роль присяжных в конституционной системе».
Присяжные в мае признали Трампа виновным в утаивании выплат порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание. Судья Мерчан должен был вынести приговор 11 июля, однако затем отложил оглашение до окончания избирательной кампании.
В основу обвинения легла налоговая отчетность, где выплаты были обозначены как «расходы на юридические услуги», однако на самом деле перечислялись Дэниелс как плата за неразглашение информации о сексуальной связи с Трампом — по 35 тысяч долларов ежемесячно.
Сокрытие выплат порноакрисе — лишь одно из четырех уголовных дел, которые завели против Трампа. Его также обвинили в попытке сокрытия секретных документов, фальсификации голосования в штате Джорджия, намерении препятствовать обнародованию результатов президентских выборов 2020 года и удержать власть на фоне попытки сторонников захватить Капитолий.
Сторонники Трампа угрожали беспорядками и заявляли, что обвинительный приговор создаст «неконституционные препятствия для способности избранного президента управлять страной».