Стала известна судьба приговора Трампу по делу о тайных выплатах порноактрисе

Верховный суд штата Нью-Йорк отложил вынесение приговора избранному президенту Дональду Трампу на неопределенный срок. Оглашение вердикта по делу о фальсификации налоговой отчетности ради сокрытия сексуального скандала должно было состояться 26 ноября. У защиты есть возможность добиться прекращения дела, сообщила The New York Times.

Судья Хуан Мерчан вынес решение, согласно которому приговор будет оглашен после того, как защита предоставит свои аргументы, а прокуратура Манхэттена на них ответит. Судья официально попросил юристов Трампа представить все необходимые документы до 2 декабря. После чего у стороны обвинения будет неделя на ответ. Это позволит судье вынести приговор или прекратить дело до рождественских праздников, пишет NYT.

Перенести оглашение приговора попросила прокуратура — чтобы избежать закрытия дела из-за победы Трампа на выборах, сообщила газета. В письме от имени окружного прокурора Элвина Брэгга 19 ноября ведомство не поддержало заморозку дела на четыре года, но назвало такой вариант предпочтительней, чем закрытие дела.

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«Инаугурация обвиняемого поднимет беспрецедентные юридические вопросы», — предупредила прокуратура. Ведомство заявило, что «глубоко уважает фундаментальную роль присяжных в конституционной системе».

Присяжные в мае признали Трампа виновным в утаивании выплат порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание. Судья Мерчан должен был вынести приговор 11 июля, однако затем отложил оглашение до окончания избирательной кампании.

В основу обвинения легла налоговая отчетность, где выплаты были обозначены как «расходы на юридические услуги», однако на самом деле перечислялись Дэниелс как плата за неразглашение информации о сексуальной связи с Трампом — по 35 тысяч долларов ежемесячно.

Сокрытие выплат порноакрисе — лишь одно из четырех уголовных дел, которые завели против Трампа. Его также обвинили в попытке сокрытия секретных документов, фальсификации голосования в штате Джорджия, намерении препятствовать обнародованию результатов президентских выборов 2020 года и удержать власть на фоне попытки сторонников захватить Капитолий.

Сторонники Трампа угрожали беспорядками и заявляли, что обвинительный приговор создаст «неконституционные препятствия для способности избранного президента управлять страной».